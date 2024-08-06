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「中國人驕傲」登上憲法法庭！律師以此論證「反質詢」定義不明

中央社／ 台北6日電
藍委翁曉玲在「麟洋配」奪金後，在微信朋友圈發文稱：「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！中國人的驕傲」。此事也登上憲法法庭。圖／取材自翁曉玲臉書
藍委翁曉玲在「麟洋配」奪金後，在微信朋友圈發文稱：「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！中國人的驕傲」。此事也登上憲法法庭。圖／取材自翁曉玲臉書

國民黨立委翁曉玲稱在巴黎奧運摘金的羽球男雙組合李洋、王齊麟為「中國人的驕傲」，律師李荃和今天在憲法法庭以此為背景舉例，指國會職權修法中的反質詢定義欠缺明確性。

立法院5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，行政院提出覆議遭立法院否決，總統於6月24日公布、條文6月26日生效，民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院先後派員到司法院遞狀聲請釋憲。

憲法法庭今天進行言詞辯論，上午場針對立法程序、聽取報告與質詢、人事同意權的行使相關規定進行討論。在當事人回應及補充陳述環節，行政院訴訟代理人、律師李荃和針對反質詢規範提出質疑。

李荃和舉例，羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運衛冕金牌，若有部會首長在臉書發文稱2人是「台灣之光」，又在微信說2人是「中國人的驕傲」，這名部會首長到立院備詢被立委問到「你到底是台灣的部長還是中國部長」，若首長回答「我們本來就是中國人，不然是什麼人？」，那這句話是不是反質詢、會不會被處罰。

翁曉玲昨天稱王齊麟、李洋是「中國人的驕傲」引發熱議，她今天出席憲法法庭前受訪表示，重點在於恭賀麟洋配奪冠，很多攻擊的人可能劃錯重點。李荃和隨後在法庭上以「中國人的驕傲」舉例質疑反質詢規範，被外界聯想是針對翁曉玲而來。

反質詢 國會職權修法 巴黎奧運

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