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憲法法庭辯論 國會調查權侵害言論自由？學者態度兩極

中央社／ 台北6日電
憲法法庭今天（６日）辯論國會調查權是否侵害言論自由，學者態度兩極。記者胡經周／攝影
憲法法庭今天（６日）辯論國會調查權是否侵害言論自由，學者態度兩極。記者胡經周／攝影

國會職權修法釋憲案，憲法法庭今天開庭。教授林佳和說，調查權可能侵害私人消極表意自由；副教授董保城則主張，對不配合調查者須有制裁手段，並保障少數議員、小黨職權行使。

憲法法庭今天進行言詞辯論，下午辯論主題為調查權行使、聽證會舉行相關規定部分、刑法第141條之1（藐視國會罪）規定。由指定4名專家學者提供專業意見，其中教授張文貞、林佳和由聲請人方共同推薦，副教授董保城、教授黃銘輝則由立法院推薦，4人依推薦指定到庭，提供專業意見。

張文貞表示，調查權是立法院固有的憲法職權，但此次修法容許「委員會」得決議設調查專案小組，這部分引發違憲、逾越調查界限的爭議，並欠缺由中立法院即時介入判斷的程序保障，無法充分保障受調查對象的憲法權利。

張文貞也說，此次修法規定對於相關人員出席作證時，若欲找律師或專業人員到場須經會議主席同意，但會議主席應否准許的要件、程序欠缺；另外，對於違反調查義務者，不應由立法院裁處罰鍰，而應把違反調查義務者移送法院。

林佳和表示，依學理與國際經驗，國會應有「控制功能」的調查權，但憲法以賦予監察院行使；立法院調查權僅限於立法功能、權限的輔助手段，若逾越此範圍，有違反權力分立、侵害監察院權限的可能。

林佳和說，國會調查權為證言是一般公民義務，但此次修法可能違憲地侵害私人消極表意自由，也可能受限於「須經主席同意」的程序要件而被掏空，更會比一般受刑事程序的證人，會受到不利法律地位與對待。

董保城則認為，國會調查權為不待憲法明定的權利，機關行使職權內的「固有」權限，非監察院能分享的權限；對不配合調查者，須有符合比例原則的制裁手段，否則國會調查權形同虛設，且保障少數議員或小黨代議職權之行使。

黃銘輝則指出，大法官不宜對本案進行高密度審查，避免被貼上「裁判政治化」的標籤，本案應從寬認定做出合憲解釋或隱性的部分違憲宣告，合理的折衷解釋，聲請方贏了面子，多數黨贏了裡子。

國會職權修法 立法院 調查權

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