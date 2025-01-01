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「忘了國在山河破？」 學者籲配套 防不當開發蔓延
立法院會昨天三讀通過修正國土計畫法，將國土功能分區圖作業期程再延長六年。成功大學規劃與設計學院院長張學聖表示，展延在意料之中，但仍感到遺憾，當務之急是從區域規劃的非都市土地管制，乃至於國土署都應該要有一些配套的防堵作為，避免破碎且不當的國土開發快速蔓延。
張學聖表示，最近各黨團的意見大多朝展延方向，只是說滿遺憾的，「委員很多都關心農地發展，可是回過頭來看，我們是不是忘記國土計畫的價值？」他說，十一年前齊柏林紀錄片「看見台灣」鏡頭帶國人看見國在山河破，歷次天災後，大家也會思考國土應朝著對氣候變遷、永續的角度來規畫，「怎麼到昨天審查時就好像都忘掉了？」
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