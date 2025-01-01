環團譴責朝野：葬送鄉村未來
立法院三讀通過國土計畫法延後六年實施，藍營縣市首長感到錯愕；對「農業權」未入法，雲林縣長張麗善表示遺憾，她認為讓「特別犧牲獲特別補償」才能永續保障農民，符合公平正義。
雲縣府昨上午召開國土計畫功能分區圖最後一次說明會，下午送件至內政部審議時，立法院已三讀通過展延。張麗善說，雲林農地受到限縮，未來發展空間受到約束，受特別犧牲就應給特別的補償；國土法既已延後，農業權就有更多緩衝時間修正，她會繼續爭取。
桃市府：盼拉高到府院層級協調
桃園市都市發展局長江南志對延期也感錯愕，他說，國土計畫法二○二一年訂定，無法對應到二○二四年才有的重大建設計畫，為解決未來發展的適法性問題，才會執行國土計畫專案通盤檢討；桃園市的通檢資料、分區圖會趕在農曆年前送中央，國土法牽涉廣泛，既然延期上路，盼拉高到府院層級協調，以利推行。
南投縣府表示，國土法展延對國土計畫是正面的，畢竟相關子法和配套措施尚未完備。
環保團體地球公民基金會批評，民進黨團在修法過程中，被國民黨團和地方派系利益牽制，更追隨國民黨團提的延期版本，導致國土法延後六年，無法即時遏止農地流失與破碎，「此次朝野罕見的共識，葬送台灣鄉村未來」。
地球公民基金會表示，此修法將嚴重助長農地破碎、政商炒作及浮濫開發，更讓全民身處難以預測的氣候風險，行政院長卓榮泰領導的執政團隊，無視六十九個公民團體、四二○位規畫學界與業界專業人士的連署，令人遺憾。
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