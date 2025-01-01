國土計畫法 立院修正三讀 延2031年上路

國土計畫法原預計今年四月卅日上路，立法院昨三讀通過修正部分條文，將國土功能分區圖作業期程從四年再延長六年，至二○三一年。朝野立委均認為，應利用延長時間多溝通、補破網，待配套完備後再上路。

國民黨立委許宇甄、張嘉郡等人提案應將「農業權」入法，增訂補償條款，並設立特別基金補償農地的特別犧牲，最後國民黨立院黨團再修正動議中改「不予增訂」，並未入法。

現行國土法第四十五條規定，國土計畫公告實施後四年內，中央主管機關應指定日期公告國土功能分區圖，並於公告國土功能分區圖之日起，區域計畫法不再適用。針對是否要展延、展延時間，朝野立委期間共提出數十個修法版本。昨民進黨團、國民黨團都提再修正動議，由四年改為十年；民眾黨團版再修正動議則由四年改為六年。

三讀條文明定，中央主管機關應於本法施行後二年內，公告實施全國國土計畫。直轄市、縣市主管機關應於全國國土計畫公告實施後三年內，依中央主管機關指定日期，一併公告實施直轄市、縣市國土計畫；並於直轄市、縣市國土計畫公告實施後十年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。依前項公告國土功能分區圖之日起，區域計畫法停止適用。即二○三一年四月卅日起全面實施。

民進黨團書記長蔡易餘表示，有部分縣市尚未繳交國土功能分區圖，也還有七個子法未公布，造成農民、地主對國土功能分區仍有疑慮。民進黨立委陳冠廷強調，延後實施並非終止，而是爭取時間做好準備。

國民黨立委柯志恩說，再展延六年是為避免過去配套不足、子法未定，造成溝通不良、農民恐慌，一旦被畫為農業發展區，不但沒有補償還受到限制，且擔憂世代為農。

民眾黨立委張啓楷表示，內政部長劉世芳沒有事先做好準備、消除民眾疑慮與因地制宜，若不能傾聽地方政府的聲音，就請下台向民眾負責。

對此，內政部表示，深表遺憾但尊重，至今全國已有廿個縣市送交國土功能分區圖審議，而國土計畫法廿三項子法已發布十六項，其餘七項子法均已審查完成，將配合本次母法修正，重新檢視調整內容後，明年依程序發布。 國土計畫法大事紀 製表／黃婉婷 圖／聯合報提供

商品推薦