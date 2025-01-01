聽新聞
0:00 / 0:00

國土計畫法 立院修正三讀 延2031年上路

聯合報／ 記者張曼蘋王千豪林銘翰／台北報導
地球公民基金會等環保團體昨舉行記者會，一同呼籲藍綠立委停止帶頭踐踏國土秩序，國土計畫法不應延宕。記者葉信菉／攝影
地球公民基金會等環保團體昨舉行記者會，一同呼籲藍綠立委停止帶頭踐踏國土秩序，國土計畫法不應延宕。記者葉信菉／攝影

國土計畫法原預計今年四月卅日上路，立法院昨三讀通過修正部分條文，將國土功能分區圖作業期程從四年再延長六年，至二○三一年。朝野立委均認為，應利用延長時間多溝通、補破網，待配套完備後再上路。

國民黨立委許宇甄、張嘉郡等人提案應將「農業權」入法，增訂補償條款，並設立特別基金補償農地的特別犧牲，最後國民黨立院黨團再修正動議中改「不予增訂」，並未入法。

現行國土法第四十五條規定，國土計畫公告實施後四年內，中央主管機關應指定日期公告國土功能分區圖，並於公告國土功能分區圖之日起，區域計畫法不再適用。針對是否要展延、展延時間，朝野立委期間共提出數十個修法版本。昨民進黨團、國民黨團都提再修正動議，由四年改為十年；民眾黨團版再修正動議則由四年改為六年。

三讀條文明定，中央主管機關應於本法施行後二年內，公告實施全國國土計畫。直轄市、縣市主管機關應於全國國土計畫公告實施後三年內，依中央主管機關指定日期，一併公告實施直轄市、縣市國土計畫；並於直轄市、縣市國土計畫公告實施後十年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。依前項公告國土功能分區圖之日起，區域計畫法停止適用。即二○三一年四月卅日起全面實施。

民進黨團書記長蔡易餘表示，有部分縣市尚未繳交國土功能分區圖，也還有七個子法未公布，造成農民、地主對國土功能分區仍有疑慮。民進黨立委陳冠廷強調，延後實施並非終止，而是爭取時間做好準備。

國民黨立委柯志恩說，再展延六年是為避免過去配套不足、子法未定，造成溝通不良、農民恐慌，一旦被畫為農業發展區，不但沒有補償還受到限制，且擔憂世代為農。

民眾黨立委張啓楷表示，內政部長劉世芳沒有事先做好準備、消除民眾疑慮與因地制宜，若不能傾聽地方政府的聲音，就請下台向民眾負責。

對此，內政部表示，深表遺憾但尊重，至今全國已有廿個縣市送交國土功能分區圖審議，而國土計畫法廿三項子法已發布十六項，其餘七項子法均已審查完成，將配合本次母法修正，重新檢視調整內容後，明年依程序發布。

國土計畫法大事紀 製表／黃婉婷 圖／聯合報提供
國土計畫法大事紀 製表／黃婉婷 圖／聯合報提供

國土計畫法

延伸閱讀

影／籌足交保金柯文哲微笑回家跨年 黃國昌領隊、陳佩琪陪同離去

影／陳佩琪解定存…柯文哲的「再4000萬」保金已籌到 將第二度獲釋

柯文哲改7000萬元交保加電子腳鐐 民眾黨：將救出柯文哲

柯文哲脫口辭黨主席欽點黃國昌幫忙 白營立委曝細節：待討論再定奪

相關新聞

國土計畫法 立院修正三讀 延2031年上路

國土計畫法原預計今年四月卅日上路，立法院昨三讀通過修正部分條文，將國土功能分區圖作業期程從四年再延長六年，至二○三一年。...

「忘了國在山河破？」 學者籲配套 防不當開發蔓延

立法院會昨天三讀通過修正國土計畫法，將國土功能分區圖作業期程再延長六年。成功大學規劃與設計學院院長張學聖表示，展延在意料...

新聞眼／土地正義 輸給政治攻防

二○二四年最後一天，朝野合阻燙手山芋，將國土計畫法期程再延六年，卻無任何配套，就連地方政府也遲未交齊國土功能分區圖，讓台...

環團譴責朝野：葬送鄉村未來

立法院三讀通過國土計畫法延後六年實施，藍營縣市首長感到錯愕；對「農業權」未入法，雲林縣長張麗善表示遺憾，她認為讓「特別犧...

國土計畫法再延6年 內政部：遺憾但尊重，子法均審查完

立法院今三讀通過修正國土計畫法，將國土功能分區圖作業期程再延長6年。內政部表示，深表遺憾但尊重，至今全國已有20個縣市送...

國土計畫法三讀 綠：盼中央與地方有更多對話

立法院會今天三讀通過國土計畫法部分條文，將國土功能分區圖作業期程再延長6年，從原定4年改為10年。民進黨立法院黨團表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。