快訊

柯文哲元旦加班主持黨內會議 預料討論請辭、推代理主席

國土計畫法再延6年 內政部：遺憾但尊重，子法均審查完

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院今三讀國土計畫法部分條文修正草案。記者林澔一／攝影
立法院今三讀國土計畫法部分條文修正草案。記者林澔一／攝影

立法院今三讀通過修正國土計畫法，將國土功能分區圖作業期程再延長6年。內政部表示，深表遺憾但尊重，至今全國已有20個縣市送交國土功能分區圖審議，而國土計畫法23項子法已發布16項，其餘7項子法均已審查完成，將配合本次母法修正，重新檢視調整內容後，明年依程序發布。

內政部表示，回顧國土計畫法自2015年立法以來，原本以確保國土安全、追求國家永續發展為目標，然而卻遭受外界以農地使用與農業發展、原住民族土地，以及個案變更等許多錯誤資訊宣傳，造成民眾疑慮。

內政部指出，尤其過去半年來，因國土計畫上路在即，地方政府湧入大量民間申請土地變更案件，統計今年1至10月各縣市受理申請案件共1206件，申請案件數前三名為桃園市250件、台中市127件、彰化縣117件；其中9、10兩個月申請案件暴增約367件、約30%，相較於前8個月，平均每月申請案件增加約1.8倍，「這些變更案因地方未經充分討論卻匆促送件，也加劇了國土資源的錯置。」

內政部表示，內政部長劉世芳上任後積極率領次長、國土管理署同仁，就國土計畫議題與各地方政府溝通，也與民眾直接對話討論、破除錯誤謠言，希望國土計畫法可以準時上路，截至今天為止，全國已有20個縣市送交國土功能分區圖審議。

針對子法部分，內政部表示，國土計畫法23項子法已發布16項，其餘7項子法均已審查完成，所有子法將配合本次母法修正，重新檢視調整內容後，明年依程序發布辦理。

內政部呼籲，目前仍未送交國土功能分區圖的桃園市、南投縣能盡速報部，國土計畫是將國家整體空間妥善配置管理的根本大法，內政部未來仍會全力促使土地資源能被有效利用、合理發展，以真正保障民眾權益及追求國家永續發展。

國土計畫法

延伸閱讀

國土法延後6年上路 環團憂無限拖延

「國土計畫法」三讀落槌 展延6年朝野立委鬆口氣

國土計畫法三讀通過 展延至2031年、農業權未入法

內政部稱被迫削減住宅補貼 王鴻薇：沒重編還情勒國人

相關新聞

國土計畫法再延6年 內政部：遺憾但尊重，子法均審查完

立法院今三讀通過修正國土計畫法，將國土功能分區圖作業期程再延長6年。內政部表示，深表遺憾但尊重，至今全國已有20個縣市送...

國土計畫今才送審中央宣告延期 雲林縣長張麗善錯愕盼立法更周延

國土計畫法原訂明年4月底上路，但立法院會今天3讀通過，將國土功能分區圖作業期程延長6年，且也未將農業權入法，今天下午才將...

國土法延後6年上路 環團憂無限拖延

《國土計畫法》要等到2031年才上路！立法院會31日通過《國土計畫法》第45條修正，將國土功能分區圖作業期程再延長6年，從原定4年改為10年，原定2025年4月30日上路的法案將延後到2031年才適用。監督施政聯盟召集人陳椒華受訪時歎說，此法明年無法上路，就無法保護國土免於違法開發，十分可惜。

南投遭點名未交國土分區圖 縣府：中央自己也跳票

國土計畫法原定114年實施，內政部點名，桃園、南投及雲林3縣市尚未提報國土功能分區圖。南投縣政府表示，議會決議，待中央完...

國土法確定展延上路 民進黨團：待7子法公布了解全貌

立法院會今三讀通過修正國土計畫法部分條文，將國土功能分區圖作業期程從原定4年改為10年。民進黨立院黨團開記者會，高喊「國...

國土計畫法三讀通過 展延至2031年、農業權未入法

國土計畫法原預計明年4月底上路，但朝野立委皆提案修法要求展延。立法院會今處理該案相關條文並三讀。國土計畫公告實施後10年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。