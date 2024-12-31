國土計畫法再延6年 內政部：遺憾但尊重，子法均審查完

立法院今三讀通過修正國土計畫法，將國土功能分區圖作業期程再延長6年。內政部表示，深表遺憾但尊重，至今全國已有20個縣市送交國土功能分區圖審議，而國土計畫法23項子法已發布16項，其餘7項子法均已審查完成，將配合本次母法修正，重新檢視調整內容後，明年依程序發布。

內政部表示，回顧國土計畫法自2015年立法以來，原本以確保國土安全、追求國家永續發展為目標，然而卻遭受外界以農地使用與農業發展、原住民族土地，以及個案變更等許多錯誤資訊宣傳，造成民眾疑慮。

內政部指出，尤其過去半年來，因國土計畫上路在即，地方政府湧入大量民間申請土地變更案件，統計今年1至10月各縣市受理申請案件共1206件，申請案件數前三名為桃園市250件、台中市127件、彰化縣117件；其中9、10兩個月申請案件暴增約367件、約30%，相較於前8個月，平均每月申請案件增加約1.8倍，「這些變更案因地方未經充分討論卻匆促送件，也加劇了國土資源的錯置。」

內政部表示，內政部長劉世芳上任後積極率領次長、國土管理署同仁，就國土計畫議題與各地方政府溝通，也與民眾直接對話討論、破除錯誤謠言，希望國土計畫法可以準時上路，截至今天為止，全國已有20個縣市送交國土功能分區圖審議。

針對子法部分，內政部表示，國土計畫法23項子法已發布16項，其餘7項子法均已審查完成，所有子法將配合本次母法修正，重新檢視調整內容後，明年依程序發布辦理。

內政部呼籲，目前仍未送交國土功能分區圖的桃園市、南投縣能盡速報部，國土計畫是將國家整體空間妥善配置管理的根本大法，內政部未來仍會全力促使土地資源能被有效利用、合理發展，以真正保障民眾權益及追求國家永續發展。

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