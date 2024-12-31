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立院三讀國土法展延6年實施 環團：違反世代正義

中央社／ 台北31日電

立法院今天三讀修正國土計畫法，將國土功能分區圖作業期程再延長6年。地球公民基金會聲明，譴責立院聯手延宕國土計畫上路，是擴大農地破碎、加劇土地炒作，違反世代正義。

立法院會三讀通過修正國土計畫法，將國土功能分區圖作業期程再延長6年至2031年。

地球公民基金會對此發布聲明，國土計畫延宕6年上路，將嚴重助長農地破碎、政商炒作及浮濫開發，更讓全民持續身處難以預測的氣候風險之中。

地球公民基金會指出，國民黨立院黨團以臨時提出「再修正動議」的方式，在毫無充分討論下通過「國土計畫法」修正案；民進黨立院黨團竟也選擇參與這個倉促的立法過程；民眾黨立院黨團未對國民黨團版本表達反對。最終導致國土計畫在欠缺配套措施的情況下延宕6年，讓國土更破碎。

地球公民基金會並表示，行政院作為執政團隊，無視69個公民團體、420名規劃學界與業界專業人士的連署，坐視立法院將各界多年努力付諸流水，未展現支持國土計畫如期實施的態度，令人遺憾。

現行國土計畫法第45條規定，國土計畫公告實施後4年內，中央主管機關應指定日期公告國土功能分區圖，並於公告國土功能分區圖之日起，區域計畫法不再適用，也就是2025年4月30日起，國土計畫法將全面實施。

立法院會今天審議國土計畫法部分條文修正草案，針對國土計畫法展延期限，民進黨立法院黨團、國民黨立法院黨團都提出再修正動議，要再延長6年，由4年改為10年；民眾黨立法院黨團版再修正動議則是延長2年，由4年改為6年。

國土計畫法

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