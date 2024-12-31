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國土計畫法三讀 綠：盼中央與地方有更多對話

中央社／ 台北31日電
立法院會今天三讀通過國土計畫法部分條文，將國土功能分區圖作業期程再延長6年。圖／聯合報系資料照片
立法院會今天三讀通過國土計畫法部分條文，將國土功能分區圖作業期程再延長6年。圖／聯合報系資料照片

立法院會今天三讀通過國土計畫法部分條文，將國土功能分區圖作業期程再延長6年，從原定4年改為10年。民進黨立法院黨團表示，國土計畫成功與否，不是只有中央的責任，地方政府扮演關鍵角色，6年的緩衝期，盼中央與地方有更充分對話溝通，共同守護這片土地。

民進黨團於法案三讀後舉行記者會，除黨團書記長蔡易餘外，包括黨籍立委劉建國、陳俊宇、王美惠、陳冠廷、賴惠員、林岱樺等人共同出席。

蔡易餘表示，法案三讀後，行政院有23個子法，還有7個子法尚未公布，展延的6年期間，中央及地方政府要跟人民有更多對話，讓農民可以清楚知道劃設的標準。此外，農業部有關堆疊式補償也必須把方案提出，讓人民清楚土地使用受到限制的相關補償。

劉建國表示，自今年5月起，他積極呼籲中央應展延國土計畫法施行日期，此次也成功將「鄉村地區整體規劃」入法，國土法展延後將有更充裕時間，讓鄉鎮作完整鄉村規劃，以利地區永續發展。

劉建國說，國土計畫的成功與否，絕對不是只有中央的責任，地方政府扮演著關鍵角色。國土計畫法修正案的通過，為地方政府提供了6年的緩衝期，有足夠的時間進行更詳細、更周延的規劃。希望地方政府能把握機會，聽取農民意見，共同打造一個永續發展的農業環境。

陳冠廷表示，國土計畫是攸關民眾的生存權，有機會延緩，讓計畫更縝密規劃，民眾權益獲得保障，延緩不代表終止，過去被詬病的圖測、圖資，希望藉此來改進及加強居民的參與及了解，對整體國家規劃及人民權益都是一大保障。

陳俊宇指出，行政院此次聽到基層的聲音，立法院朝野難得有共識，對於即將推行的國土計畫法延長6年，有充分時間讓行政部門多加研擬，讓民眾對這部法律更加信任，倉促上路反讓人民權益受損，行政部門應把握好機會，研擬一套符合民眾期待，將國土功能分區做的更為完善，才是符合民眾的期待。

國土計畫法

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