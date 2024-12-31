國土計畫今才送審中央宣告延期 雲林縣長張麗善錯愕盼立法更周延
國土計畫法原訂明年4月底上路，但立法院會今天3讀通過，將國土功能分區圖作業期程延長6年，且也未將農業權入法，今天下午才將功能分區圖送交內政部審議的雲林縣長張麗善，得知後感到錯愕，也遺憾農業權未入法，但她說，既決定延後就應更充分討論，讓國土法更周延。
今天雲林縣府召開國土計畫功能分區圖最後一次說明會，並在下午送到內政部審議，原以為爭議多時的國土計畫法終可告一段落，今天下午傳出立院三讀通過國土計畫法延至2031年。
今天下午消息傳出，才完成送件的雲林縣長張麗善受訪時感到錯愕，同時也對農業權未納入國土計畫法感到遺憾。她說，朝野既然三讀通過延後，就應要有更充裕時間討論及溝通，並落實通盤檢討，制訂更符合保障農民權益與地方永續發展需求「這樣也好啦！」。
對於農業權未納入，張麗善強調，農業權保障農民的權益一定要從長計議，在法律公平原則下，雲林農地受到限縮，甚至未來發展空間受到約束，雲林受特別的犧牲，就應該給予特別的補償才合理，所以國土法既已延後，農業權就有更多緩衝時間討論修正，對此她將會再接再厲繼續爭取。
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