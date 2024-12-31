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國土法延後6年上路 環團憂無限拖延

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對《國土計畫法》將延後6年上路，環團受訪時都表達不滿，擔心國土遭過度開發。（中央社）
針對《國土計畫法》將延後6年上路，環團受訪時都表達不滿，擔心國土遭過度開發。（中央社）

國土計畫法》要等到2031年才上路！立法院會31日通過《國土計畫法》第45條修正，將國土功能分區圖作業期程再延長6年，從原定4年改為10年，原定2025年4月30日上路的法案將延後到2031年才適用。監督施政聯盟召集人陳椒華受訪時歎說，此法明年無法上路，就無法保護國土免於違法開發，十分可惜。

綠盼中央加強溝通

現行《國土計畫法》第45條規定，國土計畫公告實施後4年內，中央主管機關應指定日期公告國土功能分區圖，並於公告國土功能分區圖之日起，《區域計畫法》不再適用，也就是2025年4月30日起，《國土計畫法》將全面實施。但經過表決後，決議再延長6年，也就是要到2031年才會上路。

雲林縣民進黨立委劉建國指出，在劃設「國土分區功能圖」時，雲林縣的農1用地原本高達6萬多公頃，雲林還曾指控中央，稱若被劃為，農地不能興建農舍、資材室，結果現在只剩下1.6萬公頃，且相關指控也非事實，盼中央與地方在延期的6年中積極溝通，讓攸關台灣土地利用與發展的大法順利上路。

延後上路竟無配套

對此，地球公民基金會副執行長黃靖庭受訪時坦言，藍綠兩黨讓《國土計畫法》形同無法上路。黃靖庭指出，《國土計畫法》至今仍沒有好好討論內容，如今延後上路也沒有其他配套措施，她覺得非常不樂觀 。

「違法開發者無法受到處罰！」監督施政聯盟召集人、長期關心環保的前時代力量立委陳椒華受訪時也說，《國土計畫法》是因為莫拉克颱風造成的災害，盼土地利用能獲得更好規劃而制定，在制定過程中，無論是農地與國土保育區劃定，規定已經沒有剛開始那麼嚴格，卻無法於明年準時上路，相當可惜。

無法嚇阻盜採砂石

她強調，比起《區域計畫法》，違反《國土計畫法》的罰則從6萬到30萬，對於違法開發者有較好的嚇阻較果，她批評這次未能上路，就是想要違法開發者不想讓此法上路。陳椒華直言，台灣的環境敏感區盜採砂石、回填廢棄物頻傳，希望各黨能保證6年後法律能上路，否則按照如今邏輯，「6年後還是無法上路。」

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