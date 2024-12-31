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南投遭點名未交國土分區圖 縣府：中央自己也跳票
國土計畫法原定114年實施，內政部點名，桃園、南投及雲林3縣市尚未提報國土功能分區圖。南投縣政府表示，議會決議，待中央完備子法，確定不損及民眾權益，經議會同意後，才能將送交內政部，但中央發布子法跳票，致使提報卡關。
南投縣地政處長唐仁梂說，今年初就已完成全縣國土功能分區圖，但因現行區域計畫銜接到國土計畫，中央訂定的法令及相關配套措施尚未完善，縣民對國土計畫實施有疑慮，擔心權益受影響，議會決議，經議會同意，才能送交分區圖。
南投縣政府表示，由於，議會要求縣府暫緩國土功能分區圖，縣府只能不斷要求中央先修相關子法，解決地方政府及民眾對國土法的疑慮，而中央先前雖說子法會在今年底前全部立法完成，但今天是最後一天了，中央自己也跳票，沒能達成。
縣府重申，中央要有具體作為，待中央完備相關子法，且全部發布後，確保民眾權益不會受損，縣府才能跟議會溝通說明，爭取議會同意後，也才能將分區圖送交內政部審議。
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