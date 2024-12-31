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國土法確定展延上路 民進黨團：待7子法公布了解全貌

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院今三讀通過「國土計畫法」部分條文修正草案。記者林澔一／攝影
立法院今三讀通過「國土計畫法」部分條文修正草案。記者林澔一／攝影

立法院會今三讀通過修正國土計畫法部分條文，將國土功能分區圖作業期程從原定4年改為10年。民進黨立院黨團開記者會，高喊「國土計畫法展延更健全」。民進黨團書記長蔡易餘表示，未來將鄉村規畫入法，讓土地完整且連接，另延後上路部分，因還有7個子法未公布，必須讓民眾知道全貌才能上路。

全國有19縣市提交國土功能分區圖，其中8縣市完成審議，只剩桃園市、南投縣及雲林縣等3縣市尚未提報。現行國土計畫法第45條規定，國土計畫公告實施後4年內，中央主管機關應指定日期公告國土功能分區圖，並於公告國土功能分區圖之日起，區域計畫法不再適用，立法院今三讀通過修正，將國土功能分區圖作業期程再延長6年，從4年改為10年，等於展延至2031年。

蔡易餘在記者會上表示，今三讀通過第8條是民進黨立委劉建國提案要把鄉村規畫入法，未來必須讓鄉村土地完整且連接，避免景觀破碎，讓未來城鄉之間可以更完備，而45條主張展延6年，從原本是2025年展延至2031，因為還有7個子法尚未公布，必須讓民眾知道全貌才能上路，希望用這6年時間，部會可跟人民多溝通，且農業部針對其堆疊式補償也必須把方案提出。

民進黨立委陳冠廷表示，延緩執行國土計畫法已經不只是雲林、高雄、嘉義縣市等居民的想望，嘉義山區很早就有人的聚落，但可能是因為圖資不足、時間不完備，遲遲無法整合，有些可能是畫為國保一，但是有人居住，國土計畫法與民眾生存權相關，應更縝密規畫，不過延緩不代表終止，希望接下來能鄉鎮、偏遠地區民眾多溝通。

劉建國強調，土地規畫到底合不合理，盼透過六年的展延時間來處理。民進黨立委林岱樺也認為，希望中央利用這六年傾聽農民跟基層意見，讓地方政府多一些彈性，避免過往民眾擔憂變更農保一、農保二，土地就是被判死刑、在市場交易中限縮的狀況發生。

國土計畫法

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