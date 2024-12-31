國土計畫法三讀通過 展延至2031年、農業權未入法

國土計畫法原預計明年4月底上路，但朝野立委皆提案修法要求展延。立法院會今處理該案相關條文並三讀。國土計畫公告實施後10年內，也就是展延6年至2031年，依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。另國民黨立委原要求增訂32條之1農業權補償條文則未入法。

三讀條文規定，中央主管機關應於本法施行後2年內，公告實施全國國土計畫。直轄市、縣（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後3年內，依中央主管機關指定日期，一併公告實施直轄市、縣（市）國土計畫；並於直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後10年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。直轄市、縣（市）主管機關依前項公告國土功能分區圖之日起，區域計畫法停止適用。

三讀條文規定，行政院及中央主管機關應遴聘（派）學者、專家、民間團體及有關機關代表，召開國土計畫審議會，以合議方式辦理全國國土計畫核定等相關審議，且審議事項涉及原住民族土地者，應有原住民族代表參與。

三讀條文明定，國土保育地區以外之其他國土功能分區，如有符合國土保育地區之劃設原則者，除應依據各該國土功能分區之使用原則進行管制外，並應按其資源、生態、景觀或災害特性及程度，予以禁止或限制使用。另，土石流高潛勢地區、嚴重山崩、地滑地區、其他地質敏感或對國土保育有嚴重影響地區等，由目的事業主管機關畫定為國土復育促進地區，進行復育工作，涉及原住民族土地或部落者，應經中央原住民族主管機關同意。

至於備受爭議的藍營原提案修法納入農業權、增訂32條之1農業權補償條文，最後撤回修正動議。原條文明定，直轄市、縣（市）主管機關公告國土功能分區圖後，應按本法規定進行管制。區域計畫實施前或原合法之建築物、設施與第23條第2項或第4項所定土地使用管制內容不符者，除准修繕外，不得增建或改建。

當地直轄市、縣（市）主管機關認有必要時，得斟酌地方情形限期令其變更使用或遷移，其因遷移所受之損害，應予適當之補償；在直轄市、縣（市）主管機關令其變更使用、遷移前，得為區域計畫實施前之使用、原來之合法使用或改為妨礙目的較輕之使用。

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