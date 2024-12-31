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跨年前趕法案清倉 立委吃披薩處理「國土計畫法」

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
今天是2024年最後一天，立法院中餐為立法委員準備披薩。記者林澔一／攝影
今天是2024年最後一天，立法院中餐為立法委員準備披薩。記者林澔一／攝影

今天是2024年最後一天，立法院會也展開法案清倉。立法院會上午三讀「就業服務法」與當沖降稅延長的「證券交易稅條例」部分條文修草案等案。

院會中午時間也未休息繼續開會處理「國土計畫法」，由於即將跨年，立法院長韓國瑜宣布午餐由平常的便當改為披薩，雖然也可選擇吃便當，但多數委員從善如流，在議場邊吃披薩邊針對「國土計畫法」發言。

今天是2024年最後一天，立法委員中午在議場邊吃披薩邊審法案。記者林澔一／攝影
今天是2024年最後一天，立法委員中午在議場邊吃披薩邊審法案。記者林澔一／攝影

國土計畫法

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