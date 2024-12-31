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環團：國土法最後一哩路 反對農業權入法應如期上路

中央社／ 台北31日電

立法院會今天擬處理攸關國土計畫法展延相關條文，地球公民等團體指出，國土法歷經9年緩衝、預備期，現在是最後一哩路的關鍵時刻，呼籲勿將混淆視聽的「農業權」入法，國土法應如期上路。

國土計畫法預定明年4月30日上路，內政部30日表示，全國已有19縣市提交國土功能分區圖，其中8縣市完成審議，只剩桃園市、南投縣及雲林縣尚未提報。國土計畫法是否要再次展延，朝野立委共提出27個修法版本，擬再延長2到4年不等。

地球公民、環境權保障基金會、經濟民主連合等公民團體上午舉行記者會，地球公民基金會副執行長黃靖庭說明，國土計畫法修正草案未經立法院長韓國瑜召集朝野協商，就排入今天立法院會議程中，擔心會臨時提出修正動議、突襲表決。

環境權保障基金會研究員湯琳翔表示，堅決反對國民黨立委所提概念不清、沒正當性的農業權入法，不僅無法執行、更可能是毀滅農業的條文，這是借用容積移轉的概念，等於預設台灣所有農地都該蓋成房子，地主不能蓋房子就是損失，要賠錢給他們，「這邏輯通嗎」。

湯琳翔指出，雲林縣長張麗善更主張對於特別犧牲的農民，每年每公頃要補助新台幣40萬元，這可能墊高地租成本，讓返鄉青農無法再取得便宜的土地耕種。他呼籲國土計畫法應如期上路，不能讓這樣的條文矇混闖關。

經濟民主連合智庫研究員黃承瀚提到，有許多專家學者已表達，若國土計畫法要再次暫緩施行，就是在判這部法律死刑；且修法草案中，還要中央應對於被劃入「農業發展地區」的人民，編列經費給予合理補償，將造成世代負擔更加失衡。

地球公民基金會議題部專員黃子芸強調，未繳交國土功能分區圖的雲林縣，意圖以混淆視聽的農業權來爭取更多地方財源；南投縣府沒有任何理由就受議會下令，要求不能繳交；桃園市早就做好國土功能分區圖草案卻不交，一直對外說有通盤檢討的需求，要劃設更多可開發地區，但劃設面積已是全國最高、達3000多公頃。

黃靖庭呼籲，國民黨應停止以混淆視聽的農業權入法，續開土地炒作大門；民進黨立法院黨團不應隨國民黨團起舞，應讓國土計畫法如期上路；行政院不該繼續沉默，任由草率修法毀憲亂政。

國土計畫法

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