環團盼國土法準時上路 籲別制定農業權

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「《國土計畫法》上路後，農民的權益不變，盼藍綠立委別再繼續展延上路！」地球公民基金會等環團31日召開記者會，呼籲立法院不要修法延後《國土計畫法》上路。環團代表湯琳翔說，《國土計畫法》上路可刪除「個案變更」的彈性門檻，而農業開發不該塞入「農業權」的概念，否則仍是圖利炒地皮的財團。

農民權益不受影響

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，《國土計畫法》目前在立法院、藍綠立委有27個版本，目前僅剩桃園、南投與雲林3個縣市沒有繳交「國土功能分區圖」，19個縣市，希望立法院不要修法再展延《國土計畫法》上路，而行政院與內政部也要堅守「準時上路」的立場。

「《國土計畫法》不會侵害農民既有權利！」環境權保障基金會研究員湯琳翔指出，農民要蓋農舍、資材室都不會受到影響，只有大面積土地個案變更用途的彈性門檻會被刪除，可有效阻絕財團炒地皮。另外，他批評國民黨立委張嘉郡、許宇甄提出的「農業權」概念不清楚，若在修法中塞入，恐導致台灣農業摧毀。

農業權爭議多難定義

他解釋說，農業權概念類似都市計畫的「容積移轉」，只要農地無法蓋房子就要賠償損失，「但全台灣所有農地都要蓋成房子嗎，」湯琳翔質疑，各地農地價值不同，屆時上路又會引發不少爭議，許多專家學者已經反映「農業權」的疑慮，盼國民黨別再憑藉多數強硬立法。

經民連研究員黃承瀚指出，立法院在藍白多數下，以多數且未經討論通過《立法院職權行使法》與《財劃法》等法案，未來修訂《國土計畫法》時有可能會以類似手段，將農業權相關的第32條之1強渡關山，民眾要積極向國民黨團施壓，防止再有倉促立法狀況重現。

上路避免過度開發

「不要因為少數縣市不交圖，就不上路！」地球公民基金會專員黃子芸強調，以桃園來說，「國土功能分區圖」早就畫好了，卻持續脅迫中央接受桃園增劃「城鄉2-3」用地的條件才會上交。環團指出，《國土計畫法》如期上路，才能避免過度開發、農地破碎等現象，並讓土地可有效管理，盼立法院別展延其上路。

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