3縣市未繳國土功能分區圖 環團：不應少數縣市延宕上路

國土計畫法明年5月上路，不過桃園市、南投縣和雲林縣3縣市國土功能分區圖尚未繳齊，國民黨立院黨團日前認為，國土法應展延並和農業權入法同時三讀，而國土法展延上路修正草案已過1個月協商冷凍期，最快今天可闖關。環團說，藍綠委使其展延是在嚴重踐踏國土秩序和立法，國土計畫法賦予地方更多責任和權限，要求如期上路，不該因少數縣市而延宕。

「國土計畫法」從1997年首次提出構想，歷經近20年的醞釀與討論，於2015年底完成立法，用以回應經歷2009年莫拉克風災後，國土規畫、土地管理所需的重要變革，也是確保國土永續發展的重要立法，「國土計畫法」預計明年5月「國土計畫」全面正式上路。

環團今天舉辦「藍綠立委停止踐踏國土秩序 國土計畫不該因少數縣市延宕上路」記者會，記者會上與會團體談到，「國土計畫」雖有經立法院內政委員會逐條審查和召委協商，卻屢因提案版本高達27個而直接保留，在未有審慎評估與討論就已排入今天的院會議程，擔憂接下來非常可能會像「立法院職權行使法」、「財政收支劃分法」，以臨時提出修正動議的方式，突襲提出要表決的版本，讓大家都無法事先看到最終可能三讀的條文內容。

環境權保障基金會研究員湯琳翔表示，國土計畫法明確規範保障既有合法權利及允許土地使用，只要屬「區域計畫法」中的農牧用地、養殖用地及鹽業用地等，未來仍可依「農業發展條例」申請興建農舍，因此並不影響農地的買賣、移轉、變更及使用，也賦予地方政府更大的責任與權限，讓超級企業跟特權無法隨意變更土地炒地皮，藍委不該以「農業權」混淆國民、農民，提出國土計畫會判農地死刑造成恐慌。

地球公民基金會議題部專員黃子芸說，全台僅剩桃園市、南投縣、雲林縣尚未將「國土功能分區圖」函報內政部審議，原因包含以混淆視聽的「農業權」爭取更多地方施政財源、議會帶頭忽視「國土計畫」如期上路對永續發展的重要性等，國土計畫如期上路根本不成問題，少數縣市的延宕是政治利益考量。部分藍綠立委以特定縣市不配合為由，再度提出修法改期，彰顯出立委未督促行政機關積極行政的失職，將立法當作兒戲。

地球公民基金會副執行長黃靖庭說，立法院、行政院也不應一再失信於民，即便真的有全面延後上路的需要，也應至少規範非都市土地的變更申請案件的受理期限，才可避免國土持續失序的可能。

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