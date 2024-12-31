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環團呼籲勿踐踏國土秩序 國土計畫不該因少數縣市延宕

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
地球公民基金會、環境權保障基金會及經濟民主連合上午聯合舉行記者會，一同呼籲藍綠立委停止帶頭踐踏國土秩序、國土計畫不該因少數縣市延宕。記者葉信菉／攝影
地球公民基金會、環境權保障基金會及經濟民主連合上午聯合舉行記者會，一同呼籲藍綠立委停止帶頭踐踏國土秩序、國土計畫不該因少數縣市延宕。記者葉信菉／攝影

「國土計畫」預計明年5月全面正式上路，環團譴責藍綠立委帶頭提出踐踏國土秩序、放任農地持續流失的修法版本，意圖將「國土計畫」全面上路期程再次延後，擔憂接下來非常可能會像《立法院職權行使法》、《財政收支劃分法》一樣，以臨時提出修正動議的方式，突襲提出要表決的版本，讓大家都無法事先看到最終可能三讀的條文內容，地球公民基金會、環境權保障基金會及經濟民主連合上午聯合舉行記者會，一同呼籲藍綠立委停止帶頭踐踏國土秩序、國土計畫不該因少數縣市延宕。

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，立法院、行政院應正視民間提出的呼籲，「守護國土永續發展：反對國土計畫再展延」連署行動截至目前為止，已獲69個團體參與，個人連署共420人參與，顯示大家對於「國土計畫」準時上路的迫切。

「國土計畫」預計明年5月全面正式上路，環團譴責藍綠立委帶頭提出踐踏國土秩序、放任農地持續流失的修法版本，意圖將「國土計畫」全面上路期程再次延後。記者葉信菉／攝影
「國土計畫」預計明年5月全面正式上路，環團譴責藍綠立委帶頭提出踐踏國土秩序、放任農地持續流失的修法版本，意圖將「國土計畫」全面上路期程再次延後。記者葉信菉／攝影

國土計畫法

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