農業部：國土計畫法納農業權 恐致農地價跌

藍營提案修正「國土計畫法」，欲納入農業權。農業部今天表示，立委所提實為「農業發展權轉移制度」，恐讓土地炒作再起，使國土發展往都市及其周邊集中，導致農地價格崩跌。

國土計畫法依法預定明年4月30日上路，不過朝野立委皆提案修法要求展延，藍營提案修法納入農業權。

農業部發布新聞指出，立委所提「農業權」，其實就是「農業發展權轉移制度」，涉及開發權利及土地價值計算，並需考量跨縣市、鄉鎮或土地區位條件，相當複雜且難確保計算公平性，恐讓土地炒作再起，使國土發展往都市及其周邊地區集中，造成鄉村地區發展更加受限，導致農地價格崩跌。

農業部並表示，「農地發展權」遭移出後，土地即永久做為農地使用，反而會導致未來沒有變動的可能性。

農業部重申，這次國土計畫法的推行進程，農地並不會限縮土地使用權益，例如仍可興建農業設施、農舍等，可做農業產製儲銷使用，並沒有加嚴土地使用管制，更不會帶來實質損失，沒有農業權的問題，未來農業部將持續投入資源，推動農業堆疊式給付措施，實質兼顧農民權益與農業發展。

針對上述措施，農業部說明，除多年來持續推動各項產業結構調整、農業金融支持及公共基礎建設措施，並強化農地對地給付、三保一金（農民健康保險、農民職業災害、農民退休儲金及農業保險）及維持農地稅賦優惠等政策。

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