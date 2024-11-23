桃園國土功能分區圖未交 市府：通盤檢討後提報

國土計畫法預計明年4月實施，但桃園等8縣市未繳國土功能分區圖。桃園市府今天說，正在依中央重大建設辦理桃園市國土計畫專案通盤檢討，將與功能分區圖一併報請內政部審議。

國土計畫法擬明年4月30日上路，但截至21日止，仍有新北市、桃園市、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣等8縣市未提送國土功能分區圖草案到內政部，朝野立委皆呼籲延後上路。

桃園市政府都市發展局今天向媒體表示，桃園市國土專案通檢已接近完成，預定12月起辦理公開展覽及各行政區說明會，經桃園市國土審議會通過後，將併同國土功能分區圖報請內政部審議，配合中央及法令實施國土計畫。

都發局指出，國土計畫制度施行，各縣市國土計畫與國土功能分區圖將同時發生效力，代表未來開發建設，須符合各縣市國土計畫指導類型、區位與總量。

都發局表示，為補足民國110年桃園市國土計畫的不足，市府已完成「國土計畫專案通盤檢討」草案，配合桃竹苗大矽谷及龍科三期計畫重新指認產業廊帶、指引鐵路地下化都會結構轉型發展，以及預留社福、長照、觀光等部門空間發展區位，以符合桃園市土地利用與發展。