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農業權入法災難？ 劉世芳、張麗善互槓
雲林縣政府疾呼農業發展權應納入國土計畫法，內政部長劉世芳指此概念不合時宜，恐變成農地水泥化，會造成國土計畫災難，雲林縣長張麗善昨天指劉世芳所言是誤導制度理念，並強調沒有農業權的國土計畫才是災難。
立法院內政委員會前天初審通過國土法部分條文修正草案，劉世芳受訪時，指雲林縣府呼籲農業發展權應入國土法不合時宜、非常僵固，恐造成農地水泥化，會造成國土計畫災難。
張麗善說，雲林縣府站在支持土地公平正義及配合國家糧食安全的立場，提出農業權入法，藉此讓農民有穩定收入，增加農地面積及生產效率，何來「農地水泥化」？
張麗善強調農業權絕不是國土計畫的災難，沒有農業權的國土計畫才是災難。
她表示，劉世芳指農業發展權移轉是用容積移轉，讓農地永久不能更動，但她認為國家糧食安全不應以一次性的容積移轉概念來討論，應參考碳權交易制度，研議農民每年所額外承擔的其他縣市糧食安全總量，如何透過交易、移轉或調配制度等方式，合理轉由非農業縣市人口分擔，而非僅由農業縣、農民承擔。
張麗善直指劉世芳所言是誤導制度理念，美國發展權移轉制度不僅實施於農地，也包含重要林地等，透過此制度可同時保護國土，增進土地所有權人的權益，雲林提出農業權入法已4年，未見中央專案研議，內政部既有批評意見，針對公共利益與私人財產權的衝突議題，內政部有更好的構想嗎？
內政部昨表示，雲林縣府將「農業權」與「農業發展權移轉（TDR）」混為一談，是刻意誤導農民。農業發展地區如果貿然引入發展權移轉制度，包括價值計算、農地與可建築用地轉換價值，甚至跨縣市轉換，都會引起嚴重爭議，很可能重演公設保留地容積移轉的亂象，造成不肖掮客低價大量收購農地，反而不利於農業發展，也無法維護農業活動及農民權益。
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