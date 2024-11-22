內政部：貿然引入農業發展權移轉制度 恐釀土地炒作

內政部今天表示，雲林縣府將「農業權」與「農業發展權移轉」混為一談，刻意誤導農民，若以雲林縣府所稱方式推動，貿然引入發展權移轉制度，恐造成不肖掮客低價大量收購農地，反而不利於農業發展。

雲林縣長張麗善19日向國民黨籍立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄遞交國土計畫法修正草案，請立委協助提案，主張應增訂特別犧牲補償條款，作為人民因土地畫入農業發展地區，造成財產權使用限制遭公益犧牲損失時，作為請求農地使用限制的補償依據。

內政部今天透過新聞稿指出，國土計畫法畫設的農業發展地區，既未改變農業生產現況，更可依程序改變使用，沒有所謂因國土計畫造成財產限制損失及特別犧牲。根據國土計畫法，農地可在具有規畫下變更，但絕非以混淆農業權概念，來作為土地掮客炒作的工具。

內政部說明，農業發展地區如貿然引入發展權移轉制度，包括價值計算、農地與可建築用地轉換價值，甚至跨縣市轉換，都會引起嚴重爭議，很可能重演公設保留地容積移轉亂象，造成不肖掮客低價大量收購農地，反而不利於農業發展，也無法維護農業活動及農民權益。

內政部指出，雲林縣府先前舉辦國土計畫法說明會，卻在會中提出國土計畫上路農地會被判死刑、農地永遠不能變更等不實說法。

內政部嚴正澄清，國土計畫實施後，既有合法農牧用地在各種國土功能分區，均可從事農作、產銷設施、農舍等使用，興建農舍也是直接向地方政府申請。在國土計畫法機制下，土地免經變更就可申請使用，相較以往更為便捷且省成本，而透過國土計畫整體性的規劃，農一或農二都能納入變更與發展，讓農地被合理運用。

內政部強調，國土計畫是土地使用的上位指導原則，地方土地的實際使用內容，都可透過各縣市政府完整規畫進行。國土計畫全面施行，不僅強化土地合理運用，保育自然資源避免農地水泥化，也能確實保障民眾合法權利。