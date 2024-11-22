劉世芳指農業權入法將讓農地水泥化 張麗善回擊：沒農業權才是災難

雲林縣府疾呼農業發展權應入國土法，內政部長劉世芳指此概念不合時宜，恐造成農地水泥化，會造成國土計畫災難，雲林縣長張麗善今回應，劉世芳所言是誤導制度理念，並指無農業權的國土計畫才是災難。

劉世芳昨表示，農業發展權入國土法不合時宜、非常僵固，恐造成農地水泥化，會造成國土計畫災難，要雲林縣政府多思考。

張麗善說，雲林縣政府站在支持土地公平正義以及配合國家糧食安全的立場，提出農業權入法，透過合理的調配制度，使農民獲得穩定收入，增加農地面積及生產效率，何來「農地水泥化」，她認為，農業權絕不是國土計畫的災難，沒有農業權的國土計畫才是災難。

張麗善表示，劉世芳說農業發展權移轉是用「容積移轉」的方式，讓農地永久不能更動，她認為國家糧食安全不應以一次性的「容積移轉」概念來討論，應參考「碳權交易制度」，研議農民每年所額外承擔的其他縣市糧食安全總量，如何透過交易、移轉或調配制度等方式，合理地轉由非農業縣市人口分擔，而非僅由農業縣、農民承擔。

她表示，劉世芳所言是誤導制度理念，美國發展權移轉制度不僅實施於農地，也包含重要林地等，透過此制度可同時保護國土，並增進土地所有權人的權益，雲林提出農業權入法已4年，未見中央專案研議，內政部既有批評意見，針對公共利益與私人財產權的衝突議題，內政部有更好的構想嗎？