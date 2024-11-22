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國土法過初審 政院：藍8縣市未交分區圖

聯合報／ 記者張曼蘋黃婉婷李柏澔／台北報導
立法院內政委員會昨天排審「國土計畫法」修正草案，內政部長劉世芳出席報告並備質詢。記者林伯東／攝影
立法院內政委員會昨天排審「國土計畫法」修正草案，內政部長劉世芳出席報告並備質詢。記者林伯東／攝影

立法院內政委員會昨初審通過國土計畫法部分條文修正草案，朝野立委共提出廿七個修法版本，有關國土計畫法展延期限，部分立委認為應如期實施，但有立委盼應有完備配套再上路，朝野立委無法達成共識，最後保留部分條文送黨團協商。行政院發言人李慧芝表示，盼未繳交的八個縣市政府盡快提交國土功能分區圖，才能有下一步作業與討論。

國土計畫法原訂明年四月底上路，目前已有十四個地方政府，提送國土功能分區圖草案到內政部，但仍有新北市、桃園市、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣等八個縣市未提送國土功能分區圖。朝野立委共提出廿七個修法版本，盼將國土計畫法再延長二到四年不等。

立法院內政委員會昨排審國土計畫法部分條文修正草案，列席的內政部國土管理署署長吳欣修無奈說，由於立委提案修正版本太多，且大家各自出發點也不同，很難討論，建議保留送黨團協商。

對於雲林縣政府呼籲農業發展權應入國土法，內政部長劉世芳昨受訪表示，這概念不合時宜，也非常僵固，雲林縣政府要多思考，這樣會造成國土計畫災難，至於國土法目前最大問題是八個沒繳交縣市都是國民黨主政。

無黨籍立委高金素梅認為，現在已提出國土功能分區圖的縣市，就先公告實施。而原鄉地區長期以來有很多屬違建，好不容易等到國土計畫法，希望讓已經準備好的縣市，就先通過實施。

民進黨立委林淑芬說，她身為國土計畫法當年推手之一，就有考慮到很多合理使用，但無法合法之處，也思考允許地方政府能特別劃設，不過她認為不要延期，「永無止境下去乾脆提案廢除國土法，但絕對沒有比較好」，既然已經有十四縣市交出國土分區圖，就沒必要一定要全部縣市繳交才能上路。民進黨立委黃捷也認為，不該為了沒有繳交的縣市而無法如期實施。

國民黨立委許宇甄則說，許多立委一致的目標就是展延，都是希望把國土計畫法相關的配套措施、補償措施完成後再上路。國民黨立委牛煦庭則說，國土署若要解決問題，當然就是不厭其煩一直說明，若送黨團協商就有一個月協商冷凍期，希望部會能利用這時間多去說明，方向更明確，協商時才會有基礎。

由於朝野立委無法針對展延期限達成共識，會議主席、國民黨籍召委徐欣瑩宣布，有關展延期限的條文保留送黨團協商。

環團：國土法不該再延

環保團體痛批，昨天的排審是意圖將國土功能分區圖公告作業期程再次延後，國土計畫如期上路根本不成問題，拒絕再度延宕。

地球公民基金會副執行長黃靖庭說，依據內政部資料，在今年三月至八月就新增近二五○件的「非都市土地」開發案申請，開發區位散落各地，加劇農地的破碎，唯有國土計畫如期上路，「區域計畫法」及「非都市土地」管理下的諸多亂象才會逐步有解方。

成大都市計劃學系教授黃偉茹指出，唯有國土計畫如期上路，才可盡快讓合理但不合法使用的民眾權益得以被保障，也才可讓政府資源持續投注鄉村，平衡長期失衡的城鄉發展，地方政府可以如期進行縣市「國土計畫」通盤檢討，因應新興縣市發展需求。

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