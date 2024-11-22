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觀察站／正視國土法缺陷 別卸責地方

聯合報／ 本報記者黃婉婷
立法院內政委員會昨初審國土計畫法部分條文修正草案，朝野立委共提出27個修法版本。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會昨初審國土計畫法部分條文修正草案，朝野立委共提出27個修法版本。記者張曼蘋／攝影

攸關百年國土大計的國土計畫法，一路從中央地方互槓，再到綠營內部矛盾。民進黨從立院到政院，砲口對準國民黨，左批藍營執政縣市不繳作業，右酸前總統馬英九時代立法框架失當，眾人在「展延與否」呼聲中各懷鬼胎，忽略國土法本身配套不足，問題不解決，延再久也是原地踏步。

過去曾五進五出立法院的國土法，是台灣空間規畫正在轉軌的重要契機，但二○一五年立法至今，成為藍綠都擺不平的歷史共業。蔡政府執政時期曾一度展延，如今民眾仍看不到公平正義的遊戲機制，實現農業權的補助更是連影子都沒看見，朝野立委又重新回到「是否延期」的原點。

面對朝野反彈，本該扛下主導權的行政院，卻放任部會各行其是，無數場協調會議，卻無法確定農政資源要如何挹注，弭平城鄉與農業區落差，直到立院喊出修法，也只會喊話「呼籲縣市盡快繳交國土功能分區圖」，毫無整頓國土秩序的決心，只剩「堆疊式的誤解」。

立法院內政委員會昨馬拉松式審查國土計畫法，正反意見都有其道理，但國土法絕非零和遊戲，既然朝野都有共識要推動國土永續，提出的對策就不能只是延期而已，必須切分議題，並要求行政院明確表態、承諾何時能提出農政資源，以國家最高行政機關之姿，加速國土法上路腳步。

接下來內政部除了在協商冷凍期沙盤推演配套措施，農業部也必須正視農業權無法與國土法脫鉤的事實，行政院更是要負起整合責任，要是只想順應局勢展延上路，國土計畫極有可能胎死腹中，屆時台灣將失去重新建構國土秩序的契機，絕非全民之福。

國土法 國土計畫法 行政院 馬英九

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