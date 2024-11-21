8縣市未交分區圖國土法再延？政院：無法做下階段討論

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

國土計畫法預計明年4月上路，立法院內政委員會今排審修法草案，朝野立委喊話展延、環團要求如期，行政院喊話未提交國土功能分區圖的八縣市盡快作業，否則無法進行下階段的討論，由於地方歧見仍多，將持續溝通達成共識；針對是否延期、全國提報，正持續搜集意見和討論中。

行政院發言人李慧芝指出，國土計畫法必須經過全國性整體評估才有辦法做到，目前還有八個地方政府未提交國土功能分區圖，包括新北市、桃園市、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣及台東縣，無法全方位討論，且不同黨派、地方政府間的歧異很多。

李慧芝強調，行政院已請內政部、農業部召開不少場協調會議，但仍有很多方向需要進一步釐清，為了尊重地方政府土地計畫利用，還是要等到全國都將國土功能分區圖送上來之後，才能進行下一階段的溝通，過程中也不會改變政府照顧農民的態度。

由於朝野立委都提案延長國土法上路期限，展延調整再起步機會已大增，行政院是否已做延期準備，李慧芝說，國土計畫還是需要整體性評估，各地方政府的標準需要有一致性的思考，是否要延期、全國提報，還是持續搜集意見和討論當中。

「這不是任何一個地方能單獨完成的工作，是很龐大的任務，需要大家有共識才能完成。」李慧芝呼籲，希望縣市政府能盡快提交國土功能分區圖，才能有下一步的作業與討論；現行法律規定必須全國一併公告才能完成下一階段，但地方意見分歧還是很多，盼持續溝通獲得共識。

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