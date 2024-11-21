影／環團指不該被少數縣市拖延 國土計畫法應如期上路
環保團體上午在立法院審查「國土計畫法部分條文修正草案」前舉行記者會，指全台22個縣市已有近3分之2縣市，國土功能分區圖已函報內政部審議，認為國土計畫如期上路根本不成問題，國土永續發展秩序的逐步落實不應被少數縣市延宕。
立委林淑芬表示「國土計畫法」明確規範保障既有合法權利及允許土地使用，即便土地被畫入國土保育地區，現有合法建築物仍可維持使用，只要屬「區域計畫法」中的農牧用地、養殖用地及鹽業用地等，未來仍可依「農業發展條例」申請興建農舍。林淑芬說地方政府不能只看到眼前，應該要有長遠規畫，至少規畫出5年所需城鄉發展發空間而非個案變更。若不敷使用再通盤檢討，規畫下個5年城鄉發展發地區。
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