劉世芳：國土計畫法最需溝通的問題點是藍執政8縣市

內政部長劉世芳今天說，雲林縣所提農業發展權概念不合時宜，也不符合台灣現狀，未來會是國土計畫法的災難；目前最大需要溝通的問題點，是8個未交國土功能分區圖的都是國民黨執政縣市。

雲林縣長張麗善19日向國民黨籍立委張嘉郡、丁學忠、許宇甄遞交國土計畫法修正草案，請立委協助提案，主張應增訂特別犧牲補償條款，作為人民因土地劃入農業發展地區，造成財產權使用限制遭公益犧牲損失時，作為請求農地使用限制的補償依據。

立法院內政委員會今天審查國土計畫法部分條文修正草案，邀內政部長劉世芳列席。

劉世芳會前受訪時表示，很多藍綠立委都提到國土計畫法應多溝通才上路，目前全台還有8縣市未繳交國土功能分區圖，大多是國民黨執政縣市；其中包括新北市、台中市、雲林縣、苗栗縣等，在上次立法院內政委員會舉行的初步審查會議中，都答應會在12月底前送出。

劉世芳說，未來溝通上如果沒有問題的話，期待這些縣市年底前送上國土功能分區圖，就能符合在明年5月1日一併公告實施。

劉世芳表示，至於雲林縣政府提到的「農業發展權」的概念，發現最後一次被討論是2008年的美國，討論過程非常不妥，不合時宜、也不符合台灣現狀，把農地水泥化、僵固化。

劉世芳指出，例如台北市關渡平原開發、新北市塭仔圳或三蘆的開發、桃竹苗大矽谷開發等，都碰到農地要變更為建地或工業用地，若按雲林縣所提要在國土計畫加入農業發展權，這幾個縣市要變更時，就要按容積移轉概念，將若干賠償經費給這些農地未來永久不能變更的縣市。

劉世芳說，這樣的概念不合實際、非常僵固，雲林縣政府要多思考，這未來會是國土計畫的災難，也會引發縣市政府土地開發時受到很大限制；從農民角度來看，這件事跟農業發展完全無關，農地被列為農業發展權土地，就永久不能更動，因為已有特別犧牲的特別補償。

劉世芳表示，這反而會傷害國家重大工程設施時，農地需大規模變更為建地或工業用地；這當然有討論空間，但會是國土計畫法不可承受的重，而且不能稱為農業發展權，而是農地水泥化。

至於民進黨立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠、陳秀寳、陳素月、黃秀芳、劉建國、陳亭妃、許智傑、陳俊宇、莊瑞雄、林岱樺等人昨天在立法院舉行「國土計畫法展延、溝通、再上路」記者會，主張國土計畫要展延、未來發展更健全。

劉世芳說，民進黨內有不同聲音是一貫文化，國土計畫法確實有檢討空間，但會多溝通；目前最大需要溝通的問題點，是8個未交國土功能分區圖的都是國民黨執政縣市。