雲縣府籲農發權入國土法 劉世芳批僵固：會成國土計畫災難

立法院內政委員會今排審查國土計畫法修正草案，內政部長劉世芳會前受訪提到雲林縣政府籲農業發展權應入國土法，她說，這概念不合時宜，也非常僵固，雲林縣政府要多思考，這樣會造成國土計畫災難，至於國土法目前最大問題是8個沒繳交縣市都是國民黨主政。

劉世芳表示，許多藍綠立委都提到國土法應多溝通才上路，這也是他們現在處理的方向，目前全台有8個縣市還沒繳交分區圖，大部分都是國民黨主導的縣市長，包括新北、台中、雲林、苗栗等縣市在上次內政委員會主辦的公聽會，都答應年底前送，盼未來溝通沒有問題，就可以把國土功能分區圖上來，就可在明年5月1日公布實施。

至於日前雲林縣長跟多位立委提到農業發展權，劉世芳說，經過他們討論後，看到最近一次是在2008年的美國，「我們覺得不妥」，首先不合時宜，也不符合台灣，舉例台北市關渡平原開發、新北塭仔圳或是桃竹苗大矽谷，這些開發都有碰到農地變成工業用地，如果按照雲林加入農業發展權，這幾個縣市如果有農地變更成工業用地，需要按照容積移轉等去討論，不僅不合時宜，也非常僵固，雲林縣政府應多思考，這樣會造成國土計畫災難，會引發各縣市地方政府開發自己土地，會受很大限制。

劉世芳解釋，從農業、農民角度來看，這件事情跟農業發展沒有關係，如果被列為農業發展權，那農地就永久不能動，因為已經做特別犧牲、特別補償，反而會傷害到現在急需要做的國家重大工業、重大公共工程設施，有可是會是國土計畫法內，「不可承受的重」，且這不叫做農業發展權，是農地被水泥化、被固化。

劉世芳也說，民進黨立委不同聲音本來就是黨內的文化，國土法確實有檢討空間，但是他們會多溝通，但現在最大問題是國民黨主政的8個縣市沒繳交。