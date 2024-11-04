國土法延後實施？綠委、內政部不同調

國土計畫法備受爭議，朝野立委提案修法盼延後實施二至四年，更有綠營立委主張將國土法與財政收支劃分法連動。相對國民黨團與藍營縣市長要求暫緩施行的態度趨於一致，內政部對如期上路尚未鬆口卻映照中央部會與綠營立委間的不同調。

目前朝野立委共提出十九份修法提案，大多著重在第四十五條，盼延後新法上路時間。國民黨立委徐欣瑩、張智倫、丁學忠、呂玉玲、林思銘、馬文君、張嘉郡、許宇甄等人皆提案修法將縣市國土功能分區圖作業期程再延後兩年，實施期限由四年改為六年。民進黨立委吳琪銘、劉建國、林岱樺、王美惠、陳冠廷、楊曜等人盼將公告國土功能分區圖期限延後兩至四年，實施期限改為六至八年。

民進黨立委蔡易餘提案，更主張將國土法與財政收支劃分法綁在一起，認為現行農業發展區及國土保育區縣市地方稅收不足，加上全國國土計畫劃設農業發展地區影響限制地方發展，普通統籌分配款應優先分配給土地發展受影響的縣市，帶動地方發展，避免造成強者恆強弱者恆弱；若財劃法未修正，國土計畫法則暫緩實施。

據了解，內政部長劉世芳態度仍堅持，盼強化溝通，使國土法如期上路；但民進黨立委態度歧異，尤其農業大縣立委反彈劇烈。民進黨內認為，無法如期上路機會相當高，剩下只是提出修法等如何下台階的問題；但也有黨政人士透露，府院目前仍在評估，仍有不延期的機會。

相形之下，國民黨內態度趨於一致。國民黨立委李彥秀表示，國土計畫法主要爭議仍在「農業發展區」，一旦被畫入，土地使用受到限制，不但影響農民權益，更限制地方發展，譬如屏東的權宜之計就是將台糖的土地畫為「農一」。

李彥秀說，內政部以三分之二縣市已繳交國土功能分區圖草案為由，希望力拚明年四月如期上路，但繳交草案並不代表沒有意見，廿二位民進黨立委九月中旬呼籲行政院展延上路時間二年至四年已經驚動賴清德總統，指示彙整意見給行政院，呼籲勿急就章上路，否則會引發更大問題。