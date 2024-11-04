「延後施行問題更大」…土地分配不正義 學者提2解方

國土計畫法是否延後施行？各界態度分歧。學者提醒，國土法準備期成本已超過十億元，延後只會造成更大問題，「分批上路」成目前最大公約數，對於關鍵「土地分配不正義」問題，學者張學聖則提出兩大解方。

前環保署副署長、海洋大學榮譽講座教授邱文彥是當年「國土計畫法」提案者。他指出，國土法五進五出立法院，歷經廿三年通過後至今八年，從區域計畫法轉軌到國土計畫法雖仍有諸多檢討空間，延期實施卻會造成更大問題。

邱文彥解釋，過去國土破碎化持續惡化，延期恐將鼓勵更多農地違章、碎裂，更使零散、浮濫的光電場蠶食鯨吞農地。此外，粗略統計國土計畫法成本，中央高達四億元、各縣市都有上千萬元，成本恐已超過十億元，他建議成立專家小組逐一釐清問題。

成功大學都市計畫學系特聘教授張學聖表示，國土計畫上路是追求「環境、社會公共利益」，與「尊重私人財產權利」間必然衝突，若要解決，政府其他資源勢必要投入，「農政資源的挹注是國土計畫的重中之重」。

張學聖表示，農民要的不是一、二萬元的施捨，而是當農業要成為國家產業、永續的一環時，就應將農家收入的「樓地板拉高」，這並非隨便撒錢，而是讓堆疊式給付涵蓋青年農民、生態環境政策，這種公平正義的形式也是經濟學上「外部效益內部化」的一部分，應有更大力道促成轉型。

張學聖提出兩大解方。第一是擬定「土地變更衡平機制」。他說，除了農業部差別補助外，內政部也應有衡平機制，可從子法納入土地變更權力機制，讓漲價歸公或稅則機制納入，同時在國土計畫法第三條部門發展策略中增訂子法，讓農業、經濟、環境、財政等各部會提出具體策略。

其次，國土法橫跨農業、環境、財政等多個單位，主管機關內政部缺乏橫向協調功能，建議國土法第二條應修正，將主管機關內政部修訂為具有協調、調度跨部門實質能力的機關，一是改由國發會主責，二是提高到行政院層級，擴充既有的行政院國土計畫審議會功能，主席由政務委員提高為院長層級才能發揮功能。