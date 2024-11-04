新聞眼／國土百年大計 不該是零和遊戲

國土計畫法從中央地方互槓，延燒到綠營內部矛盾。當前縣市政府、朝野立委齊聲要求中央懸崖勒馬，環團、學者則喊話如期實施，但上路與否不該是零和遊戲，關鍵仍在內政部如何解決現階段困境或備妥分階段上路方案，否則就如部長劉世芳所說，無論延多久，爭議仍舊存在。

國土法是台灣空間規畫正在轉軌的重要時機，過去曾五進五出立法院，法案通過、實施上路近十年，是藍綠都擺不平的歷史共業，如今再遇阻力，幾大爭點不外乎農業權被忽視、補償機制看不見，而拉平城鄉與農業區的配套又慢半拍，讓人不禁質疑，公平正義的遊戲機制何在？

劉世芳作為新任內政部長，上任後展開全台巡迴，並多次對內指出各縣市已允諾會送上國土功能分區圖，沒有來不及上路的問題，但從多個縣市送來的意見書清晰可見，地方政府針對農地、國保地、原民權益仍有疑慮，不只彰顯溝通有待加強，堅持如期上路的立場也可能在缺乏配套下功虧一簣。

國土法包山包海，平衡縣市政府間歧異是極大的工程，加上議題涉及跨部會，本應扛下主導權的府院，眼睜睜看著跨部會溝通失靈，不僅第一線民進黨立委首當其衝，導致內部壓力指數直線上升，也讓這部攸關台灣國土百年大計的國土法成為一場大型政治風暴。

國土法曾在蔡政府時期暫緩上路，理應爭取時間改善配套；賴政府上任後面對眾聲喧嘩，不僅未能登高一呼展現決心，還將球丟回藍營執政縣市，反批此法是在馬英九時期任內訂定，卻不思民進黨執政即將邁入第九年，此時將議題高度政治化，最終犧牲的仍是台灣國土安全，也失去拉平城鄉與農業區的機會。