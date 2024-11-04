國土法爭議 立院內政委員會周四中央與地方攻防

攸關未來百年土地正義的國土計畫法爭議難解，地方反彈聲量未歇，立法院內政委員會七日邀各縣市政府代表參與初步審查，不少尚未繳交國土功能分區圖的藍營執政縣市羅列諸多弊病喊話中央暫緩實施。一場中央與地方的攻防戰，山雨欲來。

國土計畫法二○一五年立法以來，經過兩度展延，新法表定明年四月卅日上路，但截至目前為止，僅十四個縣市政府提報國土功能分區圖，新北市、桃園市、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣等縣市仍未繳交，內政部強調將持續溝通，並提供必要協助。

國民黨籍內政委員會召委徐欣瑩兩周前首度召開「國土計畫法修正草案」公聽會，本周四則複製財政收支劃分法修法經驗舉行「初步審查會議」，邀廿二縣市政府與會。徐指出，這是專為中央部會與地方政府對話而開，地方是否派員或只給予書面意見都尊重，出席狀況仍在統計中。

目前共宜蘭縣、新北市、桃園市、台中市、南投縣、雲林縣及屏東縣等七個縣市回覆意見。藍營執政縣市質疑新法配套不足、未充分保障農業權，建議暫緩實施。已提交國土功能分區圖的宜蘭縣建議，立法院應另知會各縣市政府可撤回重提的機制，以示公平。

反彈最為劇烈的雲林縣府質疑，中央迄今未對國土計畫中的農業權提出完整配套措施，提出增訂「農業補償」條文，呼籲中央成立特別基金作為農民農地農用「特別犧牲」時應予的法律或判決補償經費來源，供相關補償及政策專款專用。

南投縣政府則點出山坡地農業需求，建議重新檢討國土保育地區及農業發展地區的劃設原則及補貼措施，避免扼殺坡地農業；另點出國土功能分區劃設的圖資基礎不一，民眾對劃設成果並不信任，且新法上路後將造成族人土地權益限縮。

陳情案全台最多的新北市政府則認為，多數陳情人對國土功能分區劃設原則存有疑義，加上過去圖資精確性有待商榷，或與現況不符，以及相關子法尚未定案，土地未來權利義務仍未明確，難以取得民眾認同。