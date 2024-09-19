新聞眼／綠委跨派系反對 曝賴政府溝通失靈

民進黨廿多位立委昨天集結發出警訊，呼籲「國土計畫法」應暫緩上路；與此同時，立法院更不分朝野，已有多達十個提案版本，口徑一致要求「國土法」懸崖勒馬。民進黨政府若不能妥善因應，一場大型政治風暴已風雨欲來。

「國土法」爭議多時，主要爭點在於，農地保護與土地開發間的拉扯，當中牽涉龐大的土地開發利益，成了多年擺不平的歷史共業。如今賴政府上台，相關配套未完備，卻要趕鴨子上架，讓尚不成熟法案如期實施，第一線民代面對民怨首當其衝，無怪乎綠營內部也炸鍋。

民進黨政府不溝通就要硬推重大施政，大家並不陌生。二○一六年蔡政府剛上台時，推出了「一例一休」，黨內外都不挺，最終釀成長達三年的低迷施政，為前總統蔡英文第一任期評價基本定調。若賴政府執意硬幹，讓「國土法」如期上路，當心重蹈覆轍，在黨內外壓力下，成為新政府執政聲勢急轉直下的轉折點。

「國土法」上路爭議，更嚴重的問題是暴露出執政團隊內部溝通失靈狀況。賴總統上個月底才召集各派系，要建立黨內溝通「雙軌制」言猶在耳；過沒幾天，竟上演跨派系綠營立委集結，口徑一致質疑中央政府，將綠營內部矛盾赤裸裸地檯面化。

目前已有多達廿二位民進黨立委聯名，呼籲「國土法」暫緩實施，而黨內實際反彈聲浪，恐比今天檯面上還要更多。若該議題持續無解，綠營內壓力指數恐會再上升。

賴總統就任至今，身為少數總統卻想強勢領導的風格鮮明，但新政府蜜月期已過，從大法官提名人選傳出黨內雜音，到現在黨籍立委群起反對「國土法」如期實施，在在敲響了賴政府「不傾聽民意、施政踢鐵板」的警鐘。