國土法反彈大…藍縣市長籲展延 白營酸綠「演哪齣」

國土計畫法預計明年四月卅日實施，地方反彈大，目前不分藍綠共十二名立委提修法、有十三個版本，主要訴求多為展延兩年，廿二名民進黨立委昨更呼籲行政院應先展延再上路。

此外，包括桃園市長張善政、新北市長侯友宜等縣市長，都要求中央加強與地方溝通，張善政更強調「急不得的事情，就是急不得。」

不過，民眾黨團總召黃國昌質疑，賴政府推國土法，自家立委卻站出來反對，「不知道民進黨現在演哪齣？」

國土計畫法第四十五條原為「國土計畫公告實施後四年內，依中央主管機關指定日期，一併公告國土功能分區圖。」但包括國民黨立委張嘉郡、丁學忠、呂玉玲、許宇甄、林思銘、馬文君及民進黨立委劉建國、吳琪銘與無黨籍立委陳超明皆認為法條內的「四年」應改為實施後「六年」，依中央指定日期公告國土功能分區圖。民進黨立委蔡易餘及趙天麟認為，應搭配財劃法或比照都市更新條例。

蔡易餘等人昨開記者會，呼籲行政院應先將國土法展延，調整再上路，盼能延後二至四年。劉建國說，地方政府開數十場說明會，動用行政資源，卻讓農民認為國土法是妖法。民進黨立委陳冠廷則強調，在有完整配套措施前，只有一個要求，就是無限期全面暫緩。

對於蔡易餘點名雲林等九縣市府未如期繳交功能分區圖，導致整體規畫進度嚴重延誤，雲林縣長張麗善說，樂見不分黨派為農民發聲，從善如流，希望大家站在農民立場守護農民權益，而非只是配合中央政策一再進行政治辯護，應理性思考。

但地球公民基金會批評，昨記者會內容有諸多錯誤資訊，包含指責國土計畫沒有彈性阻礙發展、誤解通盤檢討的時程等；一個負責任有為的政府，不應讓國土無限上綱炒作和失序。