國土法暫緩實施？ 賴總統指示政院評估

國土計畫法原訂明年四月卅日上路，因紛擾不斷，多位立委提案要求延期，國民黨主席朱立倫昨呼籲行政院長卓榮泰扛責，充分溝通再實施，賴清德總統指示政院整體評估。

行政院表示，確實有許多議題尚待克服，須花更多時間取得共識。

被指態度強硬的內政部長劉世芳，昨在南投表示「依法行政」的堅定立場，但也三度強調「多溝通」，如期上路是最大目標。她表示，國土計畫法在十年前馬英九總統時期就已公布，十年來遇到很多溝通的困擾，目前就盡量持續溝通。針對中央跨部會會議中，部分委員提及沒有做民調，劉世芳頻說，「我們多溝通，保持溝通，謝謝！」

國土計畫法二○一五年在馬政府時代完成立法，蔡政府接棒後曾展延一次，如今仍有子法配套不足、中央地方及部門缺乏整合、產業照顧與城鄉發展失衡等問題，近來不僅中央、地方互槓不斷，中央意見也分歧，為如期上路投下變數。

朝野立委已提案修法，有提案主張上路日期展延兩年，國土法修正草案將成為立法院本會期攻防焦點；藍綠昨天中常會，都成了重點討論議題。

民進黨中常委王定宇、蔡易餘、陳亭妃、洪申翰、蘇治芬昨天都在中常會發言，對如期實施或展延意見分歧；賴總統也指示，將責成民進黨政策會整理常委意見，並整理更多資料給行政院，請院方下次代表列席中常會，確保有收到常委意見。

朱立倫也在國民黨中常會表示，國土法事關全體農民與農業發展，需有完整配套，尤其相關子法的完成，中央地方需共同溝通，逾九個縣市政府表達困難，超越黨派之分。他呼籲卓榮泰「扛起來」充分溝通協調再實施，不能像內政部態度強硬，否則一定會傷害台灣農業發展及整體國土規畫。

朱立倫重申，國土法暫緩實施與藍綠無關；他也質疑，民進黨立委既然反對國土法明年實施，還要批評、責備藍營縣市長，「你既然反對了，就是代表農民的心聲，這跟政黨沒有任何關係」。

行政院發言人李慧芝指出，行政院正副院長已多次邀集農業部與內政部開會，並多次在政務會議釐清諸多方向與方案，也肯定內政部與地方政府溝通，以及農業部與農民溝通的辛勞。

李慧芝指出，在溝通及社會討論過程中，的確了解到有許多議題尚待各方克服，包括地方政府、農民及不同黨派的意見中，顯示相關政策推行仍有諸多分歧，而這些意見政府非常重視，有必要更多的空間與時間溝通與釐清，才能進一步取得共識；過程中，政府照顧農民的態度不會改變，且會持續支持。

農業部：獎勵農民貢獻非補償

農業部表示，農業施政資源投入和國土計畫法並非對價關係，未來農業部也將持續研擬相關政策方案，並不會因國土計畫法上路或延後而中斷；目前規畫的所有政策及獎勵，皆是基於農民其耕作模式及品項對於生態環境、糧食安全所做出的貢獻，而非補償，希望中央地方一起努力，共同建構穩定的農業生產、永續的農業生態、幸福的農村生活的農業體系。