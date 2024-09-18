國土功能分區圖草案9縣市遲交 盼中央回應訴求

國土計畫法明年4月上路，仍有9縣市尚未提送國土功能分區圖草案至中央。部分縣市預計年底送案，雲林縣要求中央先回應相關訴求並釋疑，南投縣則要求子法立法、放寬國土保育地區劃設條件。

國土計畫法正在「國土功能分區圖」劃設階段，各縣市政府原定須在6月30日前遞交「國土功能分區圖」草案至中央，但截至9月16日，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市以及台東縣9縣市政府仍尚未繳交，導致整體進度延誤。

新北市政府地政局表示，辦理29個行政區的國土計畫法公聽會以來共收到1336件民眾陳情，正逐案審議，迄今已召開7次專案小組會議仍未審竣。

新北市政府地政局長汪禮國表示，新北的陳情案是全國最多，預計年底審完後就會送到中央審議；過去已經將很多問題反映給中央，希望中央正視、化解各界疑慮，加強溝通後再考慮上路。

桃園市政府都市發展局表示，已就第二階段縣市國土計畫辦理通盤檢討，盤點13個行政區用地需求，初稿方向已完成，今年10月起會至各區進行公開展覽說明會，年底連同第三階段國土功能分區圖報送中央。

苗栗縣政府工商發展處長詹彩蘋表示，已於公開展覽期間辦畢18場公聽會，另加開10場說明會，期間有許多民眾對國土功能分區內容存有疑義，經多次說明已略有成效，將於12月完成國土計畫審議程序，報內政部審議。

雲林縣政府新聞處長陳其育表示，中央在要求地方政府送出功能分區圖前，應先行完備相關法令、配套措施，並儘速提出具體的「農業權」政策，而非強硬要求地方政府在農民權益不明的情況下，繳交違反民意的國土功能分區圖。

陳其育指出，今年6月24日縣府召開「雲林縣國土計畫說明會」，向中央表達8大訴求，中央至今未有明確回覆，農業發展區規範、相關權益與義務、疑慮等也沒有說明；縣府會與農民站在一起，釐清問題、保障民眾權益後，才會續送國土計畫分區圖草案至中央審查。

南投縣政府表示，南投縣功能分區圖公開展覽後，接獲800多件民眾陳情案，為民眾權益暫緩提報作業；請內政部國土管理署先完成子法立法、說明對民眾權益影響，南投縣議會也決議，提報前須取得議會同意。

南投縣府指出，南投縣境內有73.91%土地位在國土保育地區範圍內，未來農業加工及休閒限制更多，不利地方農業發展，也對土地使用有不利影響，建議放寬國土保育地區劃設條件。

南投縣府也說，地方政府依各目的事業主管機關提供圖資作為國土功能分區圖劃設依據，但各機關掌握圖資的成圖時間、精度不一致，圖資套疊後有套圖誤差疑慮，請國土署要求各目的事業主管機關重新檢討圖資，才能精確反映現狀。

台中市政府都市發展局長李正偉表示，已向中央反映制度面、法令面和執行面等推動問題，包括計畫子法尚未完備、非都市土地開發許可如何轉軌、業務定位、地方權責分工，以及地方政府無海洋資源地區相關圖資，管理權責尚有疑義等。

李正偉表示，已召開6次國土計畫功能分區劃設及審議專案小組審議作業，討論釐清農業用地使用和分區、原民部落範圍與分區劃定、產業用地和農地總量競合和開發許可等問題，將儘速召開第7次專案小組會議，以利後續儘速提送中央審議。

台中市長盧秀燕今天被問到時僅表示，很多立委已經表達，「我們尊重民意」。

彰化縣政府地政處表示，收到300餘件人民陳情案，包括國土保育地區、農業發展地區第1類及第2類等問題均有，審議委員會已召開多次會議，仍需時間審查，會盡快完成審議，現在還無法確定提報內政部時程。

嘉義市政府都市發展處表示，預定9月24日召開嘉義市國土計畫審議會審議後報請內政部審議，並未有整體規劃進度嚴重延誤情事。

台東縣政府表示，預計於10月9日召開國土計畫審議委員會審議，審議內容最主要是聚焦在前幾次會議時中央主管機關還沒訂定完成的「原住民族地區土管」與人民陳情案件相關的內容。