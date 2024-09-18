國土計畫法爭議 學者籲中央地方合擬通案處理方式

國土計畫法預計明年4月上路，22名民進黨立委認為應該展延。學者表示，國土計畫法是為了永續發展，面對不同的聲音，內政部應召開專家會議，擬訂通案處理方式。

國土計畫法將於2025年4月上路，民進黨立委蔡易餘等22名民進黨立委今天呼籲，因新北市等9個地方政府未如期繳交國土功能分區圖草案，全國恐無法一致公告，及民眾被假訊息誤解等，希望行政院展延上路時間2年至4年，待充分溝通後再行上路。

海洋大學榮譽講座教授、中山大學榮譽講座教授邱文彥告訴中央社記者，國土計畫法是基本架構或原則，很多立委也認同法的立意好、大方向是對的；製訂國土計畫法，是對國土永續發展的理念，也是莫拉克風災、921地震後，需要有韌性、安全的國家。

他認為，國土計畫法開宗明義是為了因應氣候變遷、確保國土安全，包含資源保護、產業均衡發展；現在農業區的問題，期待農業部能與國土管理的內政部更密切合作，建立比較好的農地配套；如果能更積極，提出更具體、民眾更有感的政策，才能讓一般大眾了解國土法是朝永續的發展。

邱文彥也建議，要解決目前的問題，內政部應召開專家小組會議，請地方政府提出他們的疑問，推薦專家，與中央進行協商、討論，擬訂通案處理方式；與說明會不同的地方在於，專家會議更能強化夥伴關係，不論是各部會、中央或地方，是站在同樣的地位去面對國土計畫。

台灣大學建築與城鄉研究所副教授黃麗玲接受中央社電訪表示，她大概是3個月前連署國土計畫法應如期上路，當時還沒發生立委、地方政府呼籲展延上路時間的情況。她支持國土計畫法的架構和精神，但要不要快速通過，她覺得有疑慮，例如台北市快速通過後，後續產生很大的爭議。

黃麗玲強調，國土計畫法的執行策略上，應要討論的是如何讓農地在農業用途上有更好的發展，「快不見得是好事。」她支持這份連署的精神，並認為專業界一定要有人出來講話，喚起社會各界對這個議題的重視。