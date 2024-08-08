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賀陳旦籲 農業政策要全面

聯合報／ 記者侯俐安／台北報導
交通部前部長賀陳旦。圖／聯合報系資料照片
交通部前部長賀陳旦。圖／聯合報系資料照片

交通部前部長賀陳旦長期關注台灣環境變革，針對國土計畫法上路前亂象不斷，他說，一線之隔的土地商機差之天地是任何分區計畫必然，也是全世界各地的宿命，但為什麼比較少聽到德國、瑞士的抗爭？值得台灣深思。

賀陳旦說，國家認知土地開發價值，在於農業收入和風險作政策補貼，在歐洲，那是長期數百億元的投入，連帶對破壞水路、違規工廠罰則也沒有僥倖；台灣總在天災或缺水時給予間歇賠償。他強調，全面性的農業政策，才能讓農民不要光想望不務農的暴利。

政治大學地政學系教授賴宗裕表示，國土法二○二○年已經延後過一次，再延恐會夜長夢多，應如期執行，但前提是，國土法還有廿多個子法，是否已經就定位？他觀察，目前子法仍有諸多適法性問題，若不調整，會天下大亂。

交通部 國土計畫法 政治大學 賀陳旦

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