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「農業資源 補得過地價跌幅嗎」農友憂農地貸款擔保縮水

聯合報／ 記者侯俐安劉星君黃于凡／連線報導
今年二、三月國土計畫法話題再浮上檯面時，嗅覺敏感的農地交易就已開始凍結，地方也預期土地價格將會下滑。圖／聯合報系資料照片
今年二、三月國土計畫法話題再浮上檯面時，嗅覺敏感的農地交易就已開始凍結，地方也預期土地價格將會下滑。圖／聯合報系資料照片

沿著國道十號進入高雄大社，不少農地插著「售農地」牌面，另一頭的農地則「種滿鐵皮屋」，大多是機具廠。早在今年二、三月國土計畫法話題再浮上檯面時，嗅覺敏感的農地交易就已開始凍結，地方也預期土地價格將會下滑。

高雄市農會理事長蕭漢俊表示，除非是廿、卅公頃大面積土地才可能合併變更，實際務農的小農土地零碎，當土地價格下跌，未來最直接的影響將是農民貸款擔保會明顯縮水。

對於農業部將給予實際耕作的獎勵措施，高雄燕巢農會總幹事吳俊昌表示，農業資源雖會投入農業發展區，但農業資源補得過地價跌幅嗎？吳俊昌舉例，當農民以農地貸款，農地擔保卻從一千萬元下跌為六百萬元時，將帶來連鎖效應，農會信用部也將首當其衝。

鳳山區農會總幹事潘建仲表示，許多老一輩農民早年購地，二、三代已到城市工作，現在作農只為顧好這塊地，地價與擔保卻都將下跌。

嘉義縣長翁章梁昨籲國土法延後施行。嘉義縣議員李國勝說，農民都在擔憂，不在都市計畫內的農地，未來永遠是一文不值的農地，應先暫緩實施。

屏東縣農業發展區面積為全國第一，其中，代表「良好農地」的農業發展區第二類（農二）全國最高，優良農地「農一」較少。日前苗栗、雲林等縣市盼跟進屏東，減少紛爭。

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