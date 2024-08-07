新聞眼／找回土地公平正義 看政府決心

本報陽光行動昨專題報導國土法因涉及土地利益，還未上路就在全台上演一場猶如「俄羅斯輪盤」的土地價值分配，農業部重申資源將投入農業發展區，內政部呼籲各部會與縣市政府合作，但關鍵仍在於，當子法還在擺盪，胡蘿蔔與棒子仍如空中樓閣時，公平正義的遊戲機制何在？

台灣長期缺乏完整土地利用機制，國土計畫法原意是透過國土空間重新規畫，達永續發展。早在前期基礎工程，就至少須耗費十年「打地基」，不分黨派執政、中央或地方，更須有決心持之以恆地進行。但從二○一五年立法上路、明年上路前，各地仍隨地價波動、土地利益而各顯神通，顯示「地基仍在動搖」。

造成未來畫入農業發展區的地主「搶上車」申請變更的根源，來自擔心未來無法翻身，而當農業部強調「農民既有權益可獲保障」，現況缺乏完整配套的機制，使得農業發展區、國土保育區變得「不變更就沒價值」，導致農地交易凍結，甚至預期價格下滑。

如何拉平城鄉與農業區的價值，涉及的不只是補償，甚至包含稅收與應投入的基礎建設。「包山包海」的國土法本應涉及國發會、國科會、經濟部、財政部、農業部等各機關，但僅交由三級機關國土署執行的現況，就是淪為各部會只剩各自視角，缺乏國家整體角度。當無人揭櫫政策目標，只求「要在法定期限準時上路」，於是，國土法成了「要延後、不延後」的零和遊戲，失去讓地基更穩固的機會。

打穩地基除了持續化解疑慮，更需府院扛起主導權，拿出政策工具。國土計畫法第一條開宗明義就是為因應氣候變遷、確保國土安全而制定，賴清德總統主持的氣候變遷對策委員會明天將登場，是否納入國土法，將見證政府決心。