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七度假村「圍攻」七星潭 環團：別讓業者規避環評闖關

聯合報／ 記者黃婉婷王燕華／連線報導
花蓮縣政府目前收到觀光投資興辦事業計畫，有七件在人氣景點七星潭風景區周邊，被形容大型度假村「圍攻」七星潭，更引來規避環評質疑。圖為七星潭旁度假村預定地。記者季相儒／攝影
花蓮縣政府目前收到觀光投資興辦事業計畫，有七件在人氣景點七星潭風景區周邊，被形容大型度假村「圍攻」七星潭，更引來規避環評質疑。圖為七星潭旁度假村預定地。記者季相儒／攝影

花蓮縣七星潭蔚藍海景遠近馳名，未來可能長出七座國際級度假村，被形容為大型度假村「圍攻」七星潭。環團質疑背後是兩大集團默默策動，搶在明年五月國土計畫法上路前變更農地，呼籲花蓮縣政府三思，別讓業者以規避環評方式闖關，中央也應要求縣市政府正視，不該放任業者群魔亂舞。

花蓮縣府代理秘書長饒忠說，身為目的事業主管機關，依法受理並審查， 一切都依法規辦理。站在縣府立場，只要民間有意願投資，送來興辦事業計畫，就是收件並依法規審查，不可能不收。

地球公民基金會副執行長黃靖庭指出，國土計畫法精神是「先計畫再開發」，花蓮縣在國土功能分區圖中，將七星潭沿岸畫為「農業發展區」，顯然縣府對整個海岸的願景是希望發展農業，如今卻放任業者在國土新法上路前闖關，令人費解。

黃靖庭認為，就算要改發展觀光，縣府也該引導私人投資者走正當程序，而非透過切割開發面積，規避環評規定。

他提到，廿年前因規避環評，最終半路夭折的台東杉原海岸「美麗灣度假村」案，如今變成現成違建，難道要重蹈覆轍？

「要用七個飯店毀掉多年來累積的觀光名勝？」黃靖庭指出，七星潭是花蓮縣政府的金雞母，觀光客必訪景點，如果真要以規避環評方式來做，民眾不會放任此事發生。

不過，其中一家開發業主喊冤，強調沒有獵地，七個建案各自獨立，經營者、投資者不同，定位也不一樣，只是共同開發過程，一起命名為「月灣海岸」，如同澳洲黃金海岸概念，業者依法送出興辦計畫，過程中亦經縣府都審會多次審查，更遑論建案都位於平地，沒有規避環評問題。

國土計畫法 環評 花蓮

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