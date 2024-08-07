聽新聞
test
0:00 / 0:00

翁章梁籲國土法延後上路 政院允速將配套修法到位

聯合報／ 記者黃婉婷李柏澔侯俐安蔡維斌魯永明／連線報導
新版國土計畫法明年4月30日上路。許多業者、民眾為趕搭末班車，紛紛搶地搶開發。 圖／聯合報系資料照片
新版國土計畫法明年4月30日上路。許多業者、民眾為趕搭末班車，紛紛搶地搶開發。 圖／聯合報系資料照片

國土計畫法明年四月卅日上路，引發多縣市首長反彈，聯合報「陽光行動」昨專題報導，直擊正在全台上演的土地價值洗牌戰，源自該法欠缺整體國土藍圖、公平正義機制與跨部會整合。嘉義縣長翁章梁昨表示，已行文行政院，表達支持國土法延後施行。行政院表示，將盡速將各項配套法令修正到位，讓國土計畫可以順利實施，內政部則呼籲中央各部會及縣市政府共同合作。

國土計畫法諸多爭議中，地方縣市最大反彈在於被畫為農業發展區的限制，擔心地價波動及未來交易受影響，各縣市農地申請變更案大增。但對於補償費與回饋金，農業部、內政部至今都還沒正式公告上路。

內政部回應八訴求 張麗善批避重就輕

對於國土計畫法疑慮，農業大縣雲林縣府提出保障農地價值等八大訴求，要求中央具體回應，否則拒送交國土計畫分區圖，內政部昨函覆雲林縣府，強調縣府訴求都已含括在新的法規中，農民權益不會受影響。但縣長張麗善昨回批，內政部答覆避重就輕、含糊其詞，讓地方無所適從。

張麗善說，和農民權益息息相關的建蔽率、容積率如何規範，內政部都沒明確說明，尤其罰款上限太高對農民不公平，這些大家關切的問題，內政部僅說含括在新法中，不會影響農民權益。

張麗善還反問中央，農一和農二的農民權益保障在哪？農業部說要等到九月底，甚至到明年一月以後才能夠公布，叫縣府如何對民眾交代。

民進黨執政的嘉義縣也尚未將國土功能分區圖報內政部，縣長翁章梁指出，嘉義縣還有林班地解編、調整河川區域等工作待完成，且國土法還需時間與民眾溝通，讓土地更有效利用，他已行文給行政院表達支持國土法延後施行，不宜匆促上路的立場。

各項施政資源投入 農業部九月底說明

農業部資源永續利用司副司長王玉真表示昨回應，國土法目的在導正現行土地使用零星變更、錯置、失序的亂象，變更地目要提興辦事業計畫和進入審查程序，也非說變就變。

王玉真表示，國土法上路後，農業施政資源將優先集中投入在農業發展區，會依條件及現況作資源分級投入，包含相關給付、產銷輔導措施等，農業基礎建設設施，特別是農業發展區第一、二級，仍在研議，預計九月底對外說明。

內政部表示，國土計畫法立法至今近十年，台灣面臨劇烈氣候變遷及重大產業轉型，內政部雖為國土計畫法主管機關，但均衡產業發展、永續環境保育，中央各部會與各地方政府必須協力合作，共同面對挑戰。

內政部表示，國土計畫法全面施行後，地方政府可透過定期通盤檢討，以及辦理鄉村地區整體規畫等機制，調整國土功能分區。地方政府也可以在符合各部會產業政策及相關畫設條件下，提出具體規畫，並對對產業用地進行檢討與調整。

另外，內政部海岸管理審議會專案小組會議昨天第四次審查「台東滿地富遊樂區開發案」，反對開發的部落青年與民團憂心，開發帶來的廢水將衝擊當地珊瑚礁生態，更踐踏部落自然主權。

據悉，會議結束後，雙方仍無共識，開發方也被要求要在半年內完成資料補件。

內政部 國土計畫法 農民

延伸閱讀

國土計畫法 淪俄羅斯輪盤

相關新聞

七座度假村圍攻七星潭！環團憂群魔亂舞 重演美麗灣度假村慘劇

花蓮縣的知名觀光景點七星潭未來可能長出7座國際級度假村，當前兩大集團搶在明年5月國土計畫法上路前變更農地，環保團體呼籲，...

新聞眼／找回土地公平正義 看政府決心

本報陽光行動昨專題報導國土法因涉及土地利益，還未上路就在全台上演一場猶如「俄羅斯輪盤」的土地價值分配，農業部重申資源將投...

七度假村「圍攻」七星潭 環團：別讓業者規避環評闖關

花蓮縣七星潭蔚藍海景遠近馳名，未來可能長出七座國際級度假村，被形容為大型度假村「圍攻」七星潭。環團質疑背後是兩大集團默默...

翁章梁籲國土法延後上路 政院允速將配套修法到位

國土計畫法明年四月卅日上路，引發多縣市首長反彈，聯合報「陽光行動」昨專題報導，直擊正在全台上演的土地價值洗牌戰，源自該法...

為國土計畫法闢謠 內政部：土地遭劃農業區仍能變更

國土計畫法將於明年五月上路，各地出現搶地搶開發的情況，外界謠傳一旦被劃定成「農業發展區」，未來就不得變更，內政部指出，這...

國土法上路前農地搶變更地目 農業部這樣說

明年4月30日「國土計畫法」將正式上路，聯合報報導指出，由於國土計畫涉及土地開發利益重分配，甚至為了翻漲的地價而變更地目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。