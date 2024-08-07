翁章梁籲國土法延後上路 政院允速將配套修法到位

國土計畫法明年四月卅日上路，引發多縣市首長反彈，聯合報「陽光行動」昨專題報導，直擊正在全台上演的土地價值洗牌戰，源自該法欠缺整體國土藍圖、公平正義機制與跨部會整合。嘉義縣長翁章梁昨表示，已行文行政院，表達支持國土法延後施行。行政院表示，將盡速將各項配套法令修正到位，讓國土計畫可以順利實施，內政部則呼籲中央各部會及縣市政府共同合作。

國土計畫法諸多爭議中，地方縣市最大反彈在於被畫為農業發展區的限制，擔心地價波動及未來交易受影響，各縣市農地申請變更案大增。但對於補償費與回饋金，農業部、內政部至今都還沒正式公告上路。

內政部回應八訴求 張麗善批避重就輕

對於國土計畫法疑慮，農業大縣雲林縣府提出保障農地價值等八大訴求，要求中央具體回應，否則拒送交國土計畫分區圖，內政部昨函覆雲林縣府，強調縣府訴求都已含括在新的法規中，農民權益不會受影響。但縣長張麗善昨回批，內政部答覆避重就輕、含糊其詞，讓地方無所適從。

張麗善說，和農民權益息息相關的建蔽率、容積率如何規範，內政部都沒明確說明，尤其罰款上限太高對農民不公平，這些大家關切的問題，內政部僅說含括在新法中，不會影響農民權益。

張麗善還反問中央，農一和農二的農民權益保障在哪？農業部說要等到九月底，甚至到明年一月以後才能夠公布，叫縣府如何對民眾交代。

民進黨執政的嘉義縣也尚未將國土功能分區圖報內政部，縣長翁章梁指出，嘉義縣還有林班地解編、調整河川區域等工作待完成，且國土法還需時間與民眾溝通，讓土地更有效利用，他已行文給行政院表達支持國土法延後施行，不宜匆促上路的立場。

各項施政資源投入 農業部九月底說明

農業部資源永續利用司副司長王玉真表示昨回應，國土法目的在導正現行土地使用零星變更、錯置、失序的亂象，變更地目要提興辦事業計畫和進入審查程序，也非說變就變。

王玉真表示，國土法上路後，農業施政資源將優先集中投入在農業發展區，會依條件及現況作資源分級投入，包含相關給付、產銷輔導措施等，農業基礎建設設施，特別是農業發展區第一、二級，仍在研議，預計九月底對外說明。

內政部表示，國土計畫法立法至今近十年，台灣面臨劇烈氣候變遷及重大產業轉型，內政部雖為國土計畫法主管機關，但均衡產業發展、永續環境保育，中央各部會與各地方政府必須協力合作，共同面對挑戰。

內政部表示，國土計畫法全面施行後，地方政府可透過定期通盤檢討，以及辦理鄉村地區整體規畫等機制，調整國土功能分區。地方政府也可以在符合各部會產業政策及相關畫設條件下，提出具體規畫，並對對產業用地進行檢討與調整。

另外，內政部海岸管理審議會專案小組會議昨天第四次審查「台東滿地富遊樂區開發案」，反對開發的部落青年與民團憂心，開發帶來的廢水將衝擊當地珊瑚礁生態，更踐踏部落自然主權。

據悉，會議結束後，雙方仍無共識，開發方也被要求要在半年內完成資料補件。