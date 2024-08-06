內政部國土計畫闢謠！土地遭劃定農業區 「並非」不得變更

內政部今天說，外界謠傳一旦土地被劃定農業發展區就不得變更，這是不實訊息，切莫採信。國土計畫法施行後，地方政府可透過定期通盤檢討，辦理鄉村地區整體規劃等機制，調整國土功能分區。

媒體報導，內政部要求各縣市7月前將「國土功能分區圖」報內政部送審，但至今還有16個縣市尚未完成。因土地被劃為「國土保育區」、「農業發展區」而難以轉手的地主四處陳情，擔心土地從此被判死刑，渴求擠進「城鄉發展區」。

內政部晚間透過新聞稿表示，國土計畫法在民國104年的立法意旨，就是為了建立整合管理機制，以協調產業均衡發展，落實合理土地利用，保護國土與自然資源。內政部長劉世芳上任後，積極與地方政府及社會各界溝通協商。

內政部說，劉世芳與內政部次長董建宏、國土署長吳欣修等人，持續拜會各地方政府及民間社團，已親自拜訪多個縣市，表達中央對國土計畫的支持與關切，聆聽地方政府對國土計畫法的各項疑慮，並就農業發展區、產業用地、土地使用管制、新舊制度銜接、原住民土地規劃等議題，逐一釋疑。

內政部指出，國土計畫法104年12月在朝野努力下三讀通過，第一條立法目的明定「為因應氣候變遷，確保國土安全，保育自然環境與人文資產，促進資源與產業合理配置，強化國土整合管理機制，並復育環境敏感與國土破壞地區，追求國家永續發展，特制定本法。」

內政部說，立法至今將近10年，台灣面臨劇烈氣候變遷及重大產業轉型，內政部雖是國土計畫法主管機關，但均衡產業發展、永續環境保育，中央各部會與各地方政府必須協力合作，共同面對台灣社會與自然環境的挑戰，打造更合宜的國土空間。

外界謠傳，一旦被劃定農業發展區未來就不得變更。內政部表示，這是不實訊息，切莫採信；農業發展區正是為保障辛苦務農的農民，確保農業生產區位的安全性，並銜接農業部所提出各項補助措施，妥善照顧農民權益而劃設。待國土計畫法全面施行後，地方政府可透過定期通盤檢討，及辦理鄉村地區整體規劃等機制，調整國土功能分區。

內政部說，因應國家各項重大建設推動與產業發展需求，地方政府也可在符合各部會產業政策及相關劃設條件下，提出具體規劃，適度劃設城鄉發展地區，維繫地方發展。待國土計畫法全面施行後，也可透過國土計畫機制，對產業用地進行檢討與調整。

內政部強調，落實國土計畫法是為了建立國土空間的使用秩序，追求產業發展與環境永續。對於農民權益與產業發展，一定會妥善保障並協調均衡發展。面對社會不同看法會更積極溝通，穩健推動國土計畫法。