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冷眼集／資政和國策顧問如此名單 賴總統想諮詢什麼？

聯合報／ 本報記者陳熙文林河名
賴清德（右）總統的資政及國策顧問名單一出，讓人直覺私相授受，大呼兒戲。圖為賴總統高齡98歲的舅舅、基隆慶安宮主任委員童永（中）也出任總統府資政。圖／聯合報資料照片
賴清德（右）總統的資政及國策顧問名單一出，讓人直覺私相授受，大呼兒戲。圖為賴總統高齡98歲的舅舅、基隆慶安宮主任委員童永（中）也出任總統府資政。圖／聯合報資料照片

資政和國策顧問對於國家大計，得向總統提供意見，並備諮詢。由此可見資政和國策顧問的地位崇隆。然而，總統府近日公布的名單卻爭議連連；而當社會大眾提出質疑，總統府還答非所問，挑戰民眾對政府的信心和耐心。

資政和國策顧問雖已改為無給職，卻能夠「直達天聽」，與國家元首對話，遴聘自該慎重。歷屆總統多遴聘社會賢達出任資政或國策顧問，既要海納百川，收集各方意見，顯得政府有容乃大，另一方面，將學有專精、富有經驗者列為總統諮詢對象 ，也可一窺政府重視的議題方向。

賴總統的資政及國策顧問名單一出，卻讓人直覺私相授受，大呼兒戲。這豈是與國家大計息息相關的諮詢名單？

前立委余天受訪時說「那只是掛名的無給職」，正好反映了執政黨態度，認為反正沒領薪水，就算名單不盡人意，也無傷大雅。然而，當年修法把資政及國策顧問改為「無給職」，是希望外界不再對資政或國策顧問有「酬庸」的看法，不正代表資政及國策顧問是「榮譽職」，人選更該作為各界表率嗎？怎麼在民進黨或賴總統眼中，「無給職」竟變成不必堅持原則、嚴格把關？甚至可淪為私用、毫無標準？

二○一三年六月，大塊文化董事長郝明義寫下一封「我們剩不到廿四小時了─如何阻止政府在兩岸文化政策上愚昧、無能、粗魯而自我感覺良好地倒退」公開信給馬英九，力阻兩岸服貿協議，並辭去國策顧問一職，在台灣社會掀起軒然大波。正因為郝明義是國策顧問，代表總統重視其意見，他的發言才具分量。

如今，涉及MeToo事件、電台誇大賣藥、曾因賄選判刑、或曾放棄中華民國國籍者，都可當起資政、國策顧問，人民想問的是，賴總統究竟想向他們「諮詢」什麼？當社會提出質疑、批判，總統府還不當一回事，敷衍回應，豈非更坐實無視社會觀感？此次同時獲聘資政的前閣揆蘇貞昌謝長廷，支持賴總統這樣的遴聘嗎？會向總統發出諍言嗎？

MeToo 余天 總統府 蘇貞昌 謝長廷 郝明義 馬英九

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