在野立委再批：國家名器當酬庸工具

總統府上周公布新聘資政與國策顧問名單，陸續傳出有多位人選惹議，引來在野黨立委批評。民眾黨立委林國成表示，儘管資政與國策顧問是無給職，但是其本身的操守及道德觀念，多少會影響到總統的決策判斷；即使賴清德總統認為無所謂，社會觀感也一定會不好，「我個人的看法，避嫌會比較好」。

國民黨立委賴士葆則說，總統府資政和國策顧問，一般都由院長與部長級人物出任，然而包括陳朝龍、莊和子等人，以前曾經擔任民進黨立委，完全是把國家名器當作酬庸的工具；「權力使人腐化」，賴總統不怕外界批評也要權力一把抓，甚至比前總統蔡英文時期更糟，吃相十分難看。

林國成表示，民眾黨原則上尊重總統府的決定，但聘任人選涉及明顯爭議，如果是總統府失察，後續就要用嚴謹的態度處理，如果總統認為無所謂，「問題就會比較大」。

民眾黨立委張啓楷說，目前已有多位人選被質疑，包括酬庸、賄選、放棄國籍等爭議，國策顧問是國家的重要名器，長久以來獲聘國策顧問的人，至少都是當過部會首長，或在社會上可受尊敬之人，因為他們要提供總統重要的國政建議，某種程度來說也是社會的標竿，希望賴清德總統慎重聘任，而且不要只是「顧而不問」，否則會影響到國策顧問的形象。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，總統府進行資政、國策顧問的遴聘，相信都有做應該的檢視與查核，「我們尊重總統府的選任，以及賴清德總統的決定」。