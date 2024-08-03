冷眼集／挑撥對立 賴政府掌權沒在怕

就在立法院將討論是否召開臨時會處理ＮＣＣ及考試委員人事案前，行政院不甩立院已刪除ＮＣＣ組織法卸任委員延任條款，憑藉著ＮＣＣ組織法的修法疏漏，硬要指定翁柏宗代理主委至ＮＣＣ委員人事案獲通過後。政院美其名是要維繫ＮＣＣ運作，實則搞小動作刺激朝野對立，看準了權力在手，能奈我何。

賴清德總統上任短短兩個多月來，朝野關係已是高度對立，從先前國會改革法案遭大法官暫時處分，主要條文幾乎全凍結，再到指定翁柏宗代理ＮＣＣ主委，皆是令朝野對立狀態雪上加霜。

民進黨作為少數政府，仍毫不掩飾持續與在野黨政治對抗。說穿了民進黨就是看準大權在握，掌握大量行政資源，哪怕手法難看，施展得游刃有餘。

閣揆卓榮泰雖然公開場合態度看似謙和，但細聽每次發言其實政治立場毫無退讓，加以民進黨擅長的文宣和論述戰力仍在，仍可用簡單標題輕鬆掌握議題焦點、引導輿論方向，其實每一次交鋒都可見絲毫不減執政的囂張傲慢。

反觀本屆大量換血的國民黨，雖然新任年輕立委有衝勁、擅用新媒體平台衝聲量，在「武場」也展現不惜一戰的拚勁；然而在法理、論述層面，縱然有多位法政界出身的新任立委加入，但仍然欠缺如何將艱澀理論化約為簡明論述的能力，國民黨立院黨團長期以來在議題論述、媒體操作上的痛腳依舊，操作面的議事謀略、布局攻防也仍顯弱勢。

很明顯，民進黨就算在國會比人頭的場合略顯少數，但仍然手握可觀的執政資源，尤其當在野黨空有戰技、戰術卻欠缺戰略層次的論述底蘊和運籌帷幄能力，終究讓執政黨可以繼續為所欲為。