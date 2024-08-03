NCC人事挨批違法濫權 卓揆：無法放任行政機關停擺

ＮＣＣ副主委翁柏宗應屆滿卸任，行政院卻函令指定翁代理ＮＣＣ主委，在野黨批評行政院違法濫權，且藉人事案要脅國會。行政院長卓榮泰昨天到高雄勘災被問到此事時表示，行政院發言人陳世凱已很完整地向外界說明，他也聽到部分立委的意見，願意認真、嚴肅面對及溝通，但原則是行政院無法放任任何行政機關或獨立機關業務的停擺。

民眾黨團總召黃國昌表示，在ＮＣＣ組織法修正通過後，卓榮泰本該撤回翁柏宗的主委提名、重新提名；卓榮泰不但沒有撤回，反而變本加厲違法任命其為代理主委，不僅是違法濫權，更是腐敗至極，政院更用ＮＣＣ人事案要脅國會，行徑令人不齒。

黃國昌指出，翁柏宗這位由賴清德總統身邊寵臣欽點的ＮＣＣ主委，根本已不具備擔任ＮＣＣ委員資格，但當自己是太上院院長的卓榮泰，悍然決定凍結新修正ＮＣＣ組織法實施，任命翁柏宗擔任代理主委，直到卓榮泰滿意為止。他批評，早將黨政軍退出媒體拋諸腦後的民進黨政府，更墮落到找個聽從黨意的跑腿小弟來為綠色媒體集團服務。

國民黨立委王鴻薇則質疑，之前傳ＮＣＣ主委盼由劉柏立擔任，而非翁柏宗，是親綠媒體大亨指名要翁柏宗，這次翁柏宗代理是否又是來自媒體大亨指示？王說，ＮＣＣ、行政院，違法任命翁柏宗代理主委，翁柏宗所簽核的任何法律、任命或政策發函全部都無效，她也會去調翁柏宗這段時間簽核什麼，若有任何媒體大亨意圖用這種方式掌控ＮＣＣ，不會得逞。

卓榮泰表示，行政院的決定是保持ＮＣＣ最低量能的會議進行的可能性，讓它能夠去推動各項政務。希望國人能夠體諒，最終如果新的人事案通過後，讓ＮＣＣ能夠如常地步上正軌，這才是國家所需，也是人民之福，請立委能夠理解。