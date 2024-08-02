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翁柏宗代理NCC主委 國民黨團：嚴格監督

中央社／ 台北2日電
NCC副主委翁柏宗獲行政院指定「延任」並代理主委，引發在野抨擊。本報資料照片
NCC副主委翁柏宗獲行政院指定「延任」並代理主委，引發在野抨擊。本報資料照片

行政院指定原NCC副主委翁柏宗從8月1日起延任並代理主委，國民黨團今天召開記者會表示，將會嚴格監督翁柏宗代理主委這段時間的決策，包括簽核的任何政策、任命、法令。

民進黨立法院黨團今天指出，在野黨延宕人事同意權行使，呼籲在野黨同意召開臨時會完成人事同意權行使。

立法院會7月16日三讀修正國家通訊傳播委員會（NCC）組織法第4條條文，規定NCC委員改為「任滿得連任一次，已連任者不得再任」，以及刪除延任規定。不過因目前修正案尚未正式施行，行政院7月30日發函NCC，由翁柏宗自8月1日起延任並代理主委職務。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，黨團首席副書記長林思銘、副書記長王鴻薇、立委翁曉玲共同出席。國民黨團仍延續連日來立場，質疑行政院牴觸立法院上個月修正通過的國家通訊傳播委員會組織法。

翁曉玲表示，法律授權行政院自行訂定「施行日期」，目的在於讓新法有緩衝過渡時間，但修正通過的國家通訊傳播委員會組織法並沒有需要緩衝過渡問題。

王鴻薇說明，行政院指定翁柏宗為NCC代理主委，繼續留在NCC，她會監督翁柏宗代理主委這段時間簽核了什麼政策、任命、法令。

林思銘強調，對於這次NCC人事案的審查，國民黨團會更加嚴謹，為人民把關。

NCC 翁柏宗 行政院

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