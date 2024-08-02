盼立院勿擋NCC人事 卓揆：政院無法放任機關業務停擺

對於NCC人事案，行政院長卓榮泰2日指出，原則是行政院無法放任任何行政機關或獨立機關業務的停擺，盼立法院通過新人事案，讓NCC步上正軌。

賴總統日前公布刪除延任條款的《NCC組織法》修正案，行政院發言人陳世凱說明，依法行政院須就新法另訂施行日期，為求NCC能夠正常運行，行政院將在立法院審查通過NCC新任委員人事案後，再行指定新法施行日期。

卓榮泰表示，自己也聽到部分立法委員的意見，他願意很認真、很嚴肅地去面對這些意見，甚至也請立法委員們能夠理解，也去做很多必要的溝通，但原則是行政院無法放任任何行政機關或獨立機關業務的停擺。很多行政的政策、政務要推動，很多人民的需求必須去因應，很多社會各界，包括產業的這個需要，必須讓它繼續地推動。所以，行政院的決定是保持國家通訊傳播委員會最低量能的會議進行的可能性，一定要讓它能夠去推動各項政務，滿足人民的需求。

卓榮泰也說，相信在未來一段時間，在任何立法院的程序進行完畢之前，NCC的委員們還是有必要，去做最基本行政上基本需求的推動，他認為他們會用正確的態度來面對他們的業務；同時也希望國人能夠體諒、能夠了解，最終如果說新的人事案通過之後，讓國家通訊傳播委員會能夠如常地步上正軌，這個才是國家之所需要，也是人民之福，請立法委員們能夠理解。